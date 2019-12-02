Что ждет наш авиапром под руководством Анатолия Сердюкова?

Виктор Алкснис: «Если для повышения эффективности бизнеса потребуется закрыть российские авиационные заводы, то он это поддержит»

21 ноября печально знаменитый бывший директор мебельного магазина, впоследствии министр обороны РФ, а ныне индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, председатель совета директоров ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Анатолий Сердюков дал интервью Интерфаксу.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Ознакомившись с интервью, понял, что, как поется в песне - "каким ты был, таким остался". А ведь он является одним из руководителей российской авиационной промышленности, которая сегодня находится в глубоком кризисе. Я как авиационный инженер по своей наивности предполагал, что руководитель такого уровня во главу угла должен ставить интересы обороноспособности страны, а также ее транспортной безопасности.

Даже не учитывая военный фактор, Россия по территории крупнейшая в мире страна, и способность обеспечить доступ населения в ее любую точку относится к стратегическим вопросам, не менее важным, чем ее ракетно-ядерный потенциал.. А у нас уже выросли поколения людей, для которых поездка в Европу из Калининградской области или в Китай для жителей Дальнего Востока стали намного проще, чем побывать в Москве или в Санкт-Петербурге.

Однако выяснилось, что для г-на Сердюкова главное это эффективность бизнеса. И судя по по его интервью, если для повышения эффективности бизнеса потребуется закрыть российские авиационные заводы, то он это поддержит. А ведь общеизвестно,что в современных условия производство авиационной техники, как военной, так и гражданской, в Российской Федерации является планово убыточным. И поэтому с точки зрения эффективности бизнеса от такого производства надо избавляться.

Вот цитата из его интервью: "...Наша цель – встать в один ряд с ведущими производителями авиатехники в мире. Для этого в ОАК уже идет процесс корпоративной трансформации. Развиваются четыре направления бизнеса – военная, гражданская, транспортная и стратегическая авиация. Внутри производственного блока ОАК выделяются центры компетенции и центры специализации. При этом часть низких переделов будет выведена за контур компании там, где это оправдано. Именно такой мы видим целевую индустриальную модель холдинга. Отдельно стоит задача повышения производительности труда, которая сегодня заметно ниже, чем у зарубежных конкурентов. Для этого предприятия должны быть адекватно обеспечены персоналом. Также формируется сбалансированная модель спроса на продукцию ОАК. В совокупности эти меры должны обеспечить эффективность бизнеса, качество управления, снижение издержек".

Кстати, в этом направлении он уже действует. Ведь неспроста после его посещения знаменитого Новосибирского авиационного завода имени Чкалова в мае этого года пошли разговоры о его будущей ликвидации. И хотя на официальном уровне это отрицается, но массовые увольнения рабочих и инженерно-технического персонала этого уникального предприятия уже начались.

В интервью он поддержал бредовую идею создания сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Хотя казалось бы, зачем вкладывать сотни миллиардов рублей в заранее провальный проект? Только потому, что автором этой идеи является В.Путин?

А может, лучше озаботиться созданием современного самолета для местных авиалиний взамен знаменитой "Аннушки" Ан-2? Ведь этот легендарный самолет в свое время решил стратегическую задачу - обеспечил транспортную доступность ко всем населенным пунктам Советского Союза, включая самые отдаленные. Может, лучше обеспечить создание новых российских пассажирских самолетов, способных заменить Ту-134, Ту-154, Ил-72, Ил-96 и прочие знаменитые советские пассажирские самолеты, которые смогут быть конкурентоспособными с "Аэрбасами" и "Боингами"?

Так что, судя по всему, под руководством выдающегося эффективного менеджера всех времен и народов А. Сердюкова наш авиапром ждет логический финал. Его полное исчезновение.

