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Израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

17:49 26.01.2020
Наама Иссахар. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате Наама приняла решение обратиться с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - цитируют текст заявления "Ведомости".

В апреле 2019 года 25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке было обнаружено порядка 10 граммов гашиша. Иссахар была признана виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 годам заключения.

После встречи в Израиле с матерью осужденной президент России Владимир Путин заверил ее, что "все будет хорошо".


 

Темы: Израиль, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 02:38
Гость: 303

не понимаю за что осудили эту женщину, которая направлялась домой и только волей авиакомпании её занесло в москву, как впрочем не понимаю почему водителей лишают прав за корвалол
27.01.2020, 02:16
Гость: похабычу

Если бы ее задержали в транзитной зоне аэропорта Сингапура по пути в Израиль то ее бы отпустили подобру-поздорову тк она не совершала преступления на территории Сингапура Ход твоих мыслей мне понятен-в России уже давно живут не по законам а по понятиям как в банде-ты нашего тронул поэтому мы вашему нос отрежем Ну и наконец-что бы не охотились за вашими гражданами надо не совершать преступлений за которыми следует наказание Это только в России преступники чувствуют себя свободно и с удивением узнают что в других странах им светит срок
27.01.2020, 02:11
Гость: виноватому

ну это для тебя или для вашего суда неважно где и как задержали А по международным законам если человека задержали в транзитной зоне то преступления против страны он НЕ совершал В данном случае-против России Ну отбрали бы этот злочастный пакетик с 10г анаши ну оштрафовали бы ну внесли бы в черный список не желательных для России граждан но арестовывать НЕ имели права Впрочем право и Россия-диаметрально противоположные значения
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