Израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

17:49

Гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате Наама приняла решение обратиться с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - цитируют текст заявления "Ведомости".

В апреле 2019 года 25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке было обнаружено порядка 10 граммов гашиша. Иссахар была признана виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 годам заключения.

После встречи в Израиле с матерью осужденной президент России Владимир Путин заверил ее, что "все будет хорошо".



