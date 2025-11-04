Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Президент России Владимир Путин постановил ежегодно 8 сентября отмечать День языков народов России.
"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — цитирует соответствующий указ РИА Новости.
Он также подписал указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России — 30 апреля. Праздник установят в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.
Оба указа вступают в силу со дня подписания.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
