Путин в День народного единства утвердил два новых праздника

12:12 4.11.2025

Президент России Владимир Путин постановил ежегодно 8 сентября отмечать День языков народов России.

"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — цитирует соответствующий указ РИА Новости.

Он также подписал указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России — 30 апреля. Праздник установят в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.

Оба указа вступают в силу со дня подписания.

Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.