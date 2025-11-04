Путин в День народного единства утвердил два новых праздника

Президент России Владимир Путин постановил ежегодно 8 сентября отмечать День языков народов России.

"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — цитирует соответствующий указ РИА Новости.

Он также подписал указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России — 30 апреля. Праздник установят в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.

Оба указа вступают в силу со дня подписания.

Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2025, 23:43
    Гость: Номер продолжается.

    В "укротительнице тигров",вроде, был эпизод:
    "..а как же мой номер?-головяшая горова?"

  5. 04.11.2025, 21:54
    Гость: Чтобы у вас сейчас на Украине не фантазировали

    но православный люд Белой Руси, на тот момент входившей в Литву, литовцами себя никогда не считали, поскольку литовцами они просто никогда и не были.

