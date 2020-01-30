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Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

14:07 30.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал Мишустин. По его словам, закрытие границ стало одной из мер, принятых правительством по нераспространению коронавируса.

Накануне, 29 января, о решении продлить закрытие границ в пяти региона Дальневосточного округа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Число вылечившихся — около 170.

В России на данный момент нет заболевших коронавирусом. Мишустин сообщил, что правительство готовит ежедневный доклад о мерах по предупреждению заболевания президенту Владимиру Путину.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 16:25
Гость: Да

Доказать сложно...

Да и зачем распространять вирус дальше? Сам распространится.. но цифры пугают...170 погибших на 170 вылечившихся...

Это что значит, если есть ещё 7700 зараженных? Ещё половина от этого количества погибнет? И ВЕДЬ РОСТ ЕЩЁ ИДЁТ..конца пока не видно..
30.01.2020, 15:37
Гость: надо же

как оперативно и выделил китайской компании восемь земельных участков в Приморье и распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке и коллекторов скоро по домам отправят за "долги" по ЖКХ.
30.01.2020, 14:25
Гость: личный опыт

значит дело на самом деле серьезное.
Необходимо срочно взять под жесткий контроль всех работников посольства США и западных стран, что бы они не смогли распространить штаммы короновируса в России.
А лучше всего разорвать дипломатические отношения, потому что только сатанинская пиндосня способна на такую мерзость - сделать искусственный вирус-убийцу ти распространить его в самой населенной стране мира.
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