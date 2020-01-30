Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

14:07

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал Мишустин. По его словам, закрытие границ стало одной из мер, принятых правительством по нераспространению коронавируса.

Накануне, 29 января, о решении продлить закрытие границ в пяти региона Дальневосточного округа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Число вылечившихся — около 170.

В России на данный момент нет заболевших коронавирусом. Мишустин сообщил, что правительство готовит ежедневный доклад о мерах по предупреждению заболевания президенту Владимиру Путину.