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Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

11:18 5.02.2020
Фото с сайта wikipedia.org
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Следственный комитет России отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий".

Отмечается, что Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы.

В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".

На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 17:26
Гость: И это было бы правильно

Эту свинью -масонку да еще миллиардершу за подделку выборов в пользу упырей России надо не шокером а на электрический стул.
05.02.2020, 16:20
Гость: Из Краснодара

В этой истории самое интересное то, что мадам Памфилова выдержала несколько ударов электрошокером. Как я однажды читал в рекламе одного электрошокера, чтобы повалить быка в 5 центнеров весом гарантированно хватит ОДНОГО удара этим прибором. А вот наша Эллочка выдержала НЕСКОЛЬКО ударов, осталась на ногах и предприняла успешную контратаку. Да... есть женщины в русских селеньях...
05.02.2020, 14:13
Гость: Старый евrей

У меня половину соседей уже нужно отправить вслед этому мужчине. А вторую половину в пешее путешествие. Люди на этой планете еще остались?
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