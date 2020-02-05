Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

11:18

Следственный комитет России отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий".

Отмечается, что Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы.

В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".

На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.