Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

По данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%.

Мамдани будет приведен к присяге 1 января 2026 г. Он станет самым молодым человеком, занявшим этот пост за последние 100 лет (политику 34 года). Он также станет первым мэром-мусульманином в Нью-Йорке и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за его 400-летнюю историю.

Победа Мамдани знаменует собой победу прогрессивного крыла Демократической партии в то время, когда среди демократов нет единого мнения о том, как противостоять Трампу, который ранее назвал Мамдани «коммунистом» и заявил, что тот «захватит» город в случае своего избрания, отмечает CNN.

"Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, породивший его (республиканец родился и жил в Нью-Йорке. — Ред.). И если есть способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему аккумулировать власть. Это не только способ остановить Трампа, но и способ остановить следующего", — приводит слова Мамдани Газета.Ru.

