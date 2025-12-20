WSJ назвала пять спорных вопросов в урегулировании конфликта РФ и Украины
Американская газета The Wall Street Journal назвала пять ключевых вопросов в мирном урегулировании, по которым расходятся Россия и Украина, пишет "Коммерсант".
Одно из разногласий, по информации издания, касается территориального вопроса. Россия настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса. США оказывают давление на Киев и призывают его выполнить требования российской стороны, однако Киев не хочет принимать это условие.
Кроме того, стороны не могут прийти к соглашению о вступлении Украины в НАТО, сообщает WSJ.
Численность ВСУ — еще один пункт, в котором расходятся Москва и Киев. Стороны также не могут договориться о статусе русского языка на Украине и вопросе о том, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию.
19 и 20 декабря переговоры по мирному урегулированию проводят представители США и Украины, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По данным Politico, на этих выходных обсуждать мирный план с США также будут представители России. Сегодня спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами.
А насильственная русификация- это конечно законно?
Ты губешки- то взад закатай.
была начата с Запада. Восток лишь только отбивался и получил естественную защиту со стороны "северного ветра".
Главный пункт переговоров заключается в том, будет ли существовать обезумевшая Украина, как политическое образование, со своим сумасшествием, которое на радость западным упырям губит всё вокруг себя и в своей ненависти сомоё себя прежде всего.
Шире взгляд! :-)
---
Смысл захвата Украины американцами и англичанами(спецслужбами) это нарушить контакты России и Германии. Вбить клин. (Отсюда и взрыв Северного потока, и что совсем смешно, бездействие оставшейся целой одной трубы)
Чтобы остановить развитиеи конкурентов. Одновременно Германии, России и Китая. Намечалась такая хозяйственная ось.
Смысл нынешних переговоров, не допустить перехода России и Китая к военному союзу,(кстати,и снизить угрозу мировой войны для США) союза, который может поставить крест на планах оставить на холме..англосаксонский мир.
Ответ простой - никогда!