Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри

22:08 5.11.2025

Президент Владимир Путин сообщил, что у руководства России есть копии документов спецслужб западных стран, в которых говорится о задаче раскачать страну, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Он сказал об этом на заседании совета по межнациональным отношениям.

"Это (попытки с помощью информационных вбросов и фейков воздействовать на Россию - ред.) - оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его. Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве", - цитирует президента "Интерфакс".

По его словам, граждане России, причем разных национальностей, должны это знать.

Глава государства отметил, что конфликты могут возникать и возникают на бытовой почве, носят порой "естественный характер".

"Но мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - подчеркнул Путин.