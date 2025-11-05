Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри

Президент Владимир Путин сообщил, что у руководства России есть копии документов спецслужб западных стран, в которых говорится о задаче раскачать страну, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Он сказал об этом на заседании совета по межнациональным отношениям.

"Это (попытки с помощью информационных вбросов и фейков воздействовать на Россию - ред.) - оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его. Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве", - цитирует президента "Интерфакс".

По его словам, граждане России, причем разных национальностей, должны это знать.

Глава государства отметил, что конфликты могут возникать и возникают на бытовой почве, носят порой "естественный характер".

"Но мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - подчеркнул Путин.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2025, 23:12
    Гость: Лучезар

    А миллионы головорезов из ЦА в Россию тоже западные спецслужбы притащили? И создали для них атмосферу вседозволенности- когда им сходят с рук самые тяжелые преступления? И кто закрывает глаза на то, что мигранты в России активно готовятся к военным действиям- приобретают оружие и тренируются в бойцовских клубах? Это тоже западные спецслужбы организуют в России?

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
© KM.RU
Россия готова прекратить бои в районах окружения ВСУ для доступа СМИ
Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России
WP узнала об обращении Венесуэлы за военной помощью к России
Избранное
Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов
Премия Cup Of Madness, 14 ноября, «16 Тонн Арбат»
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
Андрей Кудин «Ты больше не придешь»
«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта
Конец Фильма «День 1-й» и «День 2-й» (2 LP)
«Серебряный возраст» – не приговор!
7 отличий «Где-то ты» (интернет-сингл)
Читинская слобода «Песни русских людей 2. Казачьи песни, романсы»
Глеб Самойлов разъяснил смысл песни «Как на войне» на дне рождения The Matrixx
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации