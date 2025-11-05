Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри
Президент Владимир Путин сообщил, что у руководства России есть копии документов спецслужб западных стран, в которых говорится о задаче раскачать страну, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Он сказал об этом на заседании совета по межнациональным отношениям.
"Это (попытки с помощью информационных вбросов и фейков воздействовать на Россию - ред.) - оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его. Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве", - цитирует президента "Интерфакс".
По его словам, граждане России, причем разных национальностей, должны это знать.
Глава государства отметил, что конфликты могут возникать и возникают на бытовой почве, носят порой "естественный характер".
"Но мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - подчеркнул Путин.
Запад спит и видит как Сибирь под Китай ложится.Дефицит жанра настал?
А миллионы головорезов из ЦА в Россию тоже западные спецслужбы притащили? И создали для них атмосферу вседозволенности- когда им сходят с рук самые тяжелые преступления? И кто закрывает глаза на то, что мигранты в России активно готовятся к военным действиям- приобретают оружие и тренируются в бойцовских клубах? Это тоже западные спецслужбы организуют в России?
Так вот кто бармалеев навозит - западные спецслужбы.