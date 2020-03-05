Росгвардейцев начнут проверять на детекторе лжи

18:07

Сотрудников Росгвардии при приеме на службу и переходе на вышестоящую должность начнут проверять на полиграфе.

Соответствующий закон прошел окончательное чтение в Госдуме, сообщает «Российская газета».

Порядок, случаи и сроки проведения проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что подобная проверка позволит более тщательно отбирать сотрудников на службу.

Соавтор законопроекта Александр Хинштейн ранее также отмечал, что отказ проходить проверку на полиграфе будет являться основанием для увольнения со службы или отказе в приеме в Росгвардию.