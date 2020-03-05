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Росгвардейцев начнут проверять на детекторе лжи

18:07 5.03.2020
Фото с сайта rosgvard.ru
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Сотрудников Росгвардии при приеме на службу и переходе на вышестоящую должность начнут проверять на полиграфе.

Соответствующий закон прошел окончательное чтение в Госдуме, сообщает «Российская газета».

Порядок, случаи и сроки проведения проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что подобная проверка позволит более тщательно отбирать сотрудников на службу.

Соавтор законопроекта Александр Хинштейн ранее также отмечал, что отказ проходить проверку на полиграфе будет являться основанием для увольнения со службы или отказе в приеме в Росгвардию.

Темы: Росгвардия
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 00:32
Гость: Евгений В

Читаешь и смех разбирает. Какой детектор, на что, разве только на лояльность и послушанию кремлю и своему непосредственному начальнику или командиру. Больше ни чего не надо.
05.03.2020, 22:17
Гость: КУРС

Повторяю для непонятливых! Главная задача всех правоохренительных органов: это охрана наворованного олигархами и их прислужниками в правительстве у государства и народа, начиная с 90-х. Сколько раз уже реформировали МВД и название на полицию поменяли и министров меняли, а авторитет у народа все падает. Так, что Вы правы. Голосуй не голосуй .... ,проверяй не проверяй - один .....
05.03.2020, 22:00
Гость: Феноменально

Здесь уже целая судья не доверяет всему интитуту правосудия,которому она служит,а тут какой то полиграф порешает все запросы на честность!Царствие дураков онлайн да и только.
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