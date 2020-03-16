США отправят высокопоставленную делегацию на 9 мая в Москву

10:06

Высокопоставленная американская делегация приедет на празднование 75-летия Победы 9 мая в Москву, если планы России по проведению мероприятий не изменятся на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказал газете "КоммерсантЪ" посол США Джон Салливан, добавив, что пока не может объявить состав этой делегации.

"На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдет в делегацию США. Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация, — что если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", — рассказал дипломат изданию.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно и ответственно относятся к памяти тех событий, "которые имели место 75 лет назад, победе союзников над нацистской Германией и Японией".

Единственное, что может помешать данным планам - ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"Нам есть что отпраздновать, это крайне важная годовщина. Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся, как запланировано, то вы увидите на них в том числе и очень высокопоставленных участников из США", — подчеркнул дипломат.