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США отправят высокопоставленную делегацию на 9 мая в Москву

10:06 16.03.2020
Репетиция парада Победы
Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
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Высокопоставленная американская делегация приедет на празднование 75-летия Победы 9 мая в Москву, если планы России по проведению мероприятий не изменятся на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказал газете "КоммерсантЪ" посол США Джон Салливан, добавив, что пока не может объявить состав этой делегации. 

"На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдет в делегацию США. Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация, — что если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", — рассказал дипломат изданию. 

Салливан отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно и ответственно относятся к памяти тех событий, "которые имели место 75 лет назад, победе союзников над нацистской Германией и Японией".

Единственное, что может помешать данным планам - ситуация с распространением коронавирусной инфекции. 

"Нам есть что отпраздновать, это крайне важная годовщина. Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся, как запланировано, то вы увидите на них в том числе и очень высокопоставленных участников из США", — подчеркнул дипломат.

Темы: США, Отношения России и США, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 16:39
Гость: Мичман

Вместе воевали с одним врагом и праздновать Великую Победу должны вместе. Ветераны все будут ЗА! 100%
16.03.2020, 12:39
Гость: Алексей

,,вот так они все делают. В СМИ на Россию бучу гонят, окружают нас а потом реверанс для наших хомячков западоидов и власти. Бред какой-то. Атаковали Китай биологическим оружием. Задело весь мир, а теперь мы хорошие. Как это все по английски подлости достали уже.

Что сделали то с Украиной той....не узнаешь своих друзей многих кто так верит в США и забыл родину..
16.03.2020, 12:21
Гость: Не пускать

коронаносителей в страну!
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