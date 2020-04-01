Изучение английского языка - выбираем интересные формы

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Изучение иностранного языка часто связано с двумя часами в неделю, когда вы должны приходить в языковую школу и вежливо слышать о грамматике и лексике данного факультета.

Нет ничего более неправильного - изучение языка может принимать самые разные и, что важно, интересные формы и идеально вписываться в графику даже самого занятого предпринимателя! Проверьте, как провести курс английского языка самостоятельно!

Как вы находите время для курса английского - когда учиться?

Стоит подумать, в каких повседневных ситуациях вы можете найти момент для изучения иностранного языка.

Самый простой пример? Вождение на работу. Живя как в большом городе, так и за его пределами, мы часто теряем достаточно много времени каждый день, переезжая на работу и обратно. Стоит использовать эти часы еще эффективнее. Если вы путешествуете на общественном транспорте, ничто не мешает вам принести учебники, учебные пособия и даже - для более продвинутых - оригинальные книги. Вы едете на машине? Инвестируйте в компакт-диски или mp3 для самостоятельного изучения. В машине вы можете повторять слова и фразы столько раз, сколько захотите, находясь в одиночестве, вам не нужно смущаться из-за несовершенного (пока!) Акцента или ошибок.

Вы также можете слушать язык на работе. Когда вам нужно выполнить больше механических задач, на которых вам не нужно фокусировать все свое внимание, языковые записи могут не только поддерживать лингвистические навыки, но и значительно ускорить прохождение времени.

Кроме того, вы всегда можете учиться дома. Диапазон возможностей здесь неограничен.

Курс английского через игру

Может показаться, что лозунг «развлечение - обучение» относится только к людям младше 7 лет, но это не так. Изучение языка возможно во многих мероприятиях, которые широко признаны в качестве развлечений. Примеры?

Музыка. Большинству людей нравится слушать песни, петь и танцевать. Ничто не мешает вам просто расслабиться с любимыми песнями, следуя их текстам. Интернет полон страниц с текстами песен и переводами. Это отличный способ выучить как отдельные слова, так и целые фразы.

Фильмы и сериалы. Это также отличная идея для обучения. В начале работы учителя стоит заменить польскими надписями. Позже, эти субтитры могут быть изменены на иностранные, или вы даже можете отказаться от них навсегда. Таким образом, вы можете легко выучить язык, узнать больше общих фраз и акцентов. Это хорошая идея, чтобы повторить определенные фразы после актеров - нет ничего более запоминающегося, чем известные, иногда даже знаковые лозунги из любимых фильмов.

Книги, которые уже были упомянуты. Хотя чтение оригинальных текстов чаще всего связано с довольно мало интересными «чтениями» из школы, книги - это нечто совершенно иное. Всегда выбирайте то, что вам нравится - это могут быть детективы, банальные романы или бизнес-гиды. Важно чувствовать, что ты читаешь. Более того, во многих языковых книжных магазинах вы можете найти книги, адаптированные к различным уровням владения языком, с возможностями в виде списков слов или фраз. Просто оглянись вокруг.

Связь

Ничто не учит и не совершенствует язык, как общение с другими людьми. Все, что вам нужно знать, это немного основ, чтобы начать говорить. Вы боитесь ошибок? Это ошибка! Иностранец, разговаривающий с кем-то, кто пытается выучить свой родной язык, скорее поможет, чем подшучивает.

Есть много возможностей для общения. Для начала вы можете использовать различные форумы, блоги и другие места, где вы можете общаться с другими людьми. В Интернете есть порталы, где вы можете общаться с людьми всех уровней. Если вы чувствуете себя хорошо, вы всегда можете использовать классические мессенджеры и искать онлайн носитель языка.

Независимый курс английского языка – лексика

Классический метод изучения словарного запаса состоит в составлении списка фраз на иностранном языке, переведенного на польский язык. Однако, хотя обучение таким образом происходит относительно быстро, фразы, выученные наизусть, проходят так же быстро.

Поэтому словарный запас должен быть более креативным. Откройте для себя новую фразу, стоит подумать, как и когда ее можно использовать. В какой естественной ситуации во все предложение вставьте новое слово и что ответит человек с противоположной стороны.

С другой стороны, это также стоит начать свое воображение. Стоит сочетать новое слово с красочной, нелепой, безумной ситуацией, героем которой вы являетесь. Эти приемы памяти позволяют вам запоминать новый контент гораздо лучше, чем когда задействована только память.

Запланируйте свой языковой отпуск

Конечно, это не языковой лагерь (если вы действительно не хотите провести свой отпуск так). Если есть такая возможность, стоит организовать праздничную поездку, чтобы оказаться в стране, где язык, который мы покупаем, используется как минимум в течение нескольких дней.

Нахождение в такой среде будет легче сломать - иногда это может быть даже необходимо. В то же время помогает ежедневный контакт с более естественным языком - выслушивать и приспосабливаться к акценту. Если язык также довольно экзотичен, то умение общаться с «аборигенами» может быть очень эффективным.

Курс английского языка не должен быть утомительным долгом, которого вы можете избежать из-за нехватки времени. Наоборот, чем больше вы вовлечены в процесс и чем больше это обучение напоминает увлечение и хобби, тем легче научиться чему-то новому. Поэтому стоит найти способ эффективно приобрести языковые навыки.

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