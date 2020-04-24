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Более 30 тысяч военных привлечены к борьбе с коронавирусом

13:54 24.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские военные присоединятся к борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет издание "Звезда".

По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, больных коронавирусом готовы принять 32 военных госпиталя.

Кроме того более 30 тысяч военных привлечены к борьбе с инфекцией в войсках. В частности, задействованы 4 тысячи единиц военной и специальной техники, которая координируется оперативным штабом Министерства обороны.

Также в ВС РФ создано 17 сводных отрядов военных медиков (5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов), готовых помочь регионам в борьбе с эпидемией COVID-19, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из них уже приступили к работе в клиниках Москвы.

Темы: Коронавирус, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 18:04
Гость: Хватит врать!

Лукашенко сказал:"Вируса нет. Это психоз"
24.04.2020, 17:59
Гость: .....то ли дело-

Испания, италия или так вами любимая пиндосия....,России вряд ли удасться дотянуться до их ''рекордов''/про бревно и соринку в глазу вам ,вероятно,ничего не ведомо/
24.04.2020, 16:54
Гость: Шило

ЗАРНИЦА продолжается!!!
Все комментарии (8)
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