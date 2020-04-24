Более 30 тысяч военных привлечены к борьбе с коронавирусом

13:54

Российские военные присоединятся к борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет издание "Звезда".

По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, больных коронавирусом готовы принять 32 военных госпиталя.

Кроме того более 30 тысяч военных привлечены к борьбе с инфекцией в войсках. В частности, задействованы 4 тысячи единиц военной и специальной техники, которая координируется оперативным штабом Министерства обороны.

Также в ВС РФ создано 17 сводных отрядов военных медиков (5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов), готовых помочь регионам в борьбе с эпидемией COVID-19, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из них уже приступили к работе в клиниках Москвы.