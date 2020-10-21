СМИ сообщили о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

14:01 21.10.2020

Анатолий Чубайс может покинуть пост руководителя «Роснано». Это связано с реформой институтов развития, пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

По информации СМИ, Чубайсу предложили вместо текущей работы «заняться Арктикой». В пресс-службе корпорации, в свою очередь, заявили, что председателю правления нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

Другой источник «Медузы» уточнил, что решение об отставке Чубайса обсуждается, но пока не принято. Он также упомянул разработку государственной корпорацией стратегии до 2024 года. «При увольнении руководителя такие решения не принимаются», — пояснил он.

Между тем собеседник The Bell из числа крупных бизнесменов рассказал, что не так давно Анатолий Чубайс просил президента России Владимира Путина отпустить его на пенсию.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс в своем Facebook на фоне новостей.

Анатолий Чубайс занимает кресло председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. Ранее, в сентябре 2008 года, указом президента РФ Дмитрия Медведева он был назначен гендиректором госкорпорации.

Правительство обсуждает уход Чубайса в рамках реформы институтов развития. В настоящее время анализируется их работа и оценивается потенциал для координации. В частности, в Кремле рассматривают их влияние на достижении национальных целей, пересечение между институтами и госструктурами, а также коммерческими организациями.

Одна из предложенных инициатив — передать органам власти пересекающиеся функции институтов. Источники РБК отметили, что власти рассматривают сокращение количества институтов развития. Например, Роскосмос, «Росатом», «Роснано» и несколько других выделяются в отдельную группу в результате анализа.