Кандидат на место главы ФАС ушел с поста вице-губернатора Петербурга

12:14 11.11.2020

Основной претендент на место главы Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский официально покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Также с сайта Шасколького уже удалена биография. Его прочат на место главы ФАС, которую может покинуть Игорь Артемьев. О причинах скорой отставки Артемьева источники СМИ не рассказали. Сообщалось, что за пост руководителя ведомства в российском истеблишменте идет серьезная борьба.

Кто займет место Максима Шаскольского, пока неизвестно. Временно замещать его будет вице-губернатор Максим Соколов, он курирует транспортный блок администрации Петербурга.

Максим Шаскольский был вице-губернатором Петербурга с января 2019 года, до этого также работал советником губернатора. Ранее он возглавлял АО «Петербургская сбытовая компания», работал в ОАО «Ленэнерго».