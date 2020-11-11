Кандидат на место главы ФАС ушел с поста вице-губернатора Петербурга

Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин

Основной претендент на место главы Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский официально покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Также с сайта Шасколького уже удалена биография. Его прочат на место главы ФАС, которую может покинуть Игорь Артемьев. О причинах скорой отставки Артемьева источники СМИ не рассказали. Сообщалось, что за пост руководителя ведомства в российском истеблишменте идет серьезная борьба.

Кто займет место Максима Шаскольского, пока неизвестно. Временно замещать его будет вице-губернатор Максим Соколов, он курирует транспортный блок администрации Петербурга.

Максим Шаскольский был вице-губернатором Петербурга с января 2019 года, до этого также работал советником губернатора. Ранее он возглавлял АО «Петербургская сбытовая компания», работал в ОАО «Ленэнерго».

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