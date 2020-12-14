Минсельхоз пообещал снизить розничные цены на сахар до 46 рублей
В ближайшее время розничные цены на сахар снизятся до 46 рублей, а на подсолнечное масло — до 110 рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
По словам главы Минсельхоза, производители данной продукции снизят стоимость товаров за килограмм. «…Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 руб. за кг с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 руб. за кг», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить властям устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. Глава ведомства предложил ввести планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонного изменения цен.
Помимо этого, кабмин намерен ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн. Она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Вместе с тем планируется установить вывозную таможенную пошлину на зерно в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не меньше 100 евро сверх квоты.
Ранее глава государства Владимир Путин обратил внимание правительства к проблеме роста цен на продукты питания. Речь идет о базовых продуктах: макаронах, сахаре, подсолнечном масле.
«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки», — сказал российский лидер. Путин дал кабмину неделю на решение данного вопроса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какое это снижение цен? Это фиксация уже выросших цен.Наверное президент и правительство считает народ не понимающими дураками,которым достаточно повесить лапшу на уши и будут сыты? И 20 миллионов нищих при этом должны сдохнуть? А на хрена народу нужны такие президент и правительство?
это не позор, а позорище - допустить в аграрной стране при неплохом урожае сахарной свеклы и подсолнечника рост цен на 40-70%.
"..что цены вернулись, достаточно посмотреть сайт ценомер.." - скажи сразу, что это у тебя в методичке написано., честней будет.
Если хочешь узнать реальные цены, подними пятую точку и пройдись до ближайшего магазина.
"...вовремя отпарированное правительством угрозой введения пошлин экспортёрам.." - эту клоунаду с правительством, которое помогает жуликам обирать народ, уже проходили: сначала поднимут цены по максимуму, потом чуть опустят. Как например, с гречкой: подняли с 40 р/кг до 100р/кг, потом опустили до 80р/кг, или с бензином подняли на 5 руб/л, потом опустили на 1 руб. А потом будут вещать, что у нас годовая инфляция 4%.
Это в каком смысле?
Но в ваших Штатах у человека, зарабатывающего 4 "косаря" американских фантиков, к следующей зарплате ничего не остается.
Т.е. по-нашему, эт тыщ 20.
"нолик" его наградил за "многолетний" труд.