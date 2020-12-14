Минсельхоз пообещал снизить розничные цены на сахар до 46 рублей

16:04 14.12.2020

В ближайшее время розничные цены на сахар снизятся до 46 рублей, а на подсолнечное масло — до 110 рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, производители данной продукции снизят стоимость товаров за килограмм. «…Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 руб. за кг с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 руб. за кг», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить властям устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. Глава ведомства предложил ввести планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонного изменения цен.

Помимо этого, кабмин намерен ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн. Она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Вместе с тем планируется установить вывозную таможенную пошлину на зерно в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не меньше 100 евро сверх квоты.

Ранее глава государства Владимир Путин обратил внимание правительства к проблеме роста цен на продукты питания. Речь идет о базовых продуктах: макаронах, сахаре, подсолнечном масле.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки», — сказал российский лидер. Путин дал кабмину неделю на решение данного вопроса.