Минсельхоз пообещал снизить розничные цены на сахар до 46 рублей

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

В ближайшее время розничные цены на сахар снизятся до 46 рублей, а на подсолнечное масло — до 110 рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, производители данной продукции снизят стоимость товаров за килограмм. «…Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 руб. за кг с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 руб. за кг», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить властям устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. Глава ведомства предложил ввести планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонного изменения цен.

Помимо этого, кабмин намерен ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн. Она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Вместе с тем планируется установить вывозную таможенную пошлину на зерно в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не меньше 100 евро сверх квоты.

Ранее глава государства Владимир Путин обратил внимание правительства к проблеме роста цен на продукты питания. Речь идет о базовых продуктах: макаронах, сахаре, подсолнечном масле.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки», — сказал российский лидер. Путин дал кабмину неделю на решение данного вопроса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 22:30
    Гость: Ник

    Какое это снижение цен? Это фиксация уже выросших цен.Наверное президент и правительство считает народ не понимающими дураками,которым достаточно повесить лапшу на уши и будут сыты? И 20 миллионов нищих при этом должны сдохнуть? А на хрена народу нужны такие президент и правительство?

  2. 14.12.2020, 22:07
    Гость: Согласен, Ивашка,

    это не позор, а позорище - допустить в аграрной стране при неплохом урожае сахарной свеклы и подсолнечника рост цен на 40-70%.
    "..что цены вернулись, достаточно посмотреть сайт ценомер.." - скажи сразу, что это у тебя в методичке написано., честней будет.
    Если хочешь узнать реальные цены, подними пятую точку и пройдись до ближайшего магазина.
    "...вовремя отпарированное правительством угрозой введения пошлин экспортёрам.." - эту клоунаду с правительством, которое помогает жуликам обирать народ, уже проходили: сначала поднимут цены по максимуму, потом чуть опустят. Как например, с гречкой: подняли с 40 р/кг до 100р/кг, потом опустили до 80р/кг, или с бензином подняли на 5 руб/л, потом опустили на 1 руб. А потом будут вещать, что у нас годовая инфляция 4%.

  4. 14.12.2020, 21:46
    Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

    Но в ваших Штатах у человека, зарабатывающего 4 "косаря" американских фантиков, к следующей зарплате ничего не остается.
    Т.е. по-нашему, эт тыщ 20.

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