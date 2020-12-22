Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ

Владимир Путин подписал закон, который усиливает гарантии неприкосновенности для бывших президентов Российской Федерации.

Бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Неприкосновенность распространяется также на жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Согласно опубликованному документу, меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента.

В частности, лишить неприкосновенности экс-президента может Совет Федерации, но только после того, как Госдума выдвинет обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления, подтвержденного Верховным и Конституционным судами.

При этом указывается, что решение о лишении экс-президента неприкосновенности должно быть вынесено Советом Федерации не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. В противном случае обвинение будет считаться отклоненным.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2020, 20:24
    Гость: А. Линкольн

    Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота.

  5. 22.12.2020, 19:42
    Гость: gvozd

    печально.
    это тоже западный подход.
    неприкоснвенны Все кто наверху, а с вами можно делать все что угодно.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
Игорь Гундаров
Игорь Гундаров: «Дайте врачам возможность быть врачами!»
Зеленский: украинцам не объяснить отказ от российской вакцины от COVID-19
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Турции и Египте отменили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
В Москве началось тестирование машин-беспилотников Сбербанка
Фото с сайта Pixabay.com
Большинству американцев выплатят по 600 долларов в рамках мер поддержки
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Центральный Банк РФ
В ЦБ заявили о ликвидации системы накопительных пенсий
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
СК Петербурга начал сомневаться в версии об убийстве ученого-биолога
Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР