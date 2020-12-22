Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ
Владимир Путин подписал закон, который усиливает гарантии неприкосновенности для бывших президентов Российской Федерации.
Бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Неприкосновенность распространяется также на жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
Согласно опубликованному документу, меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента.
В частности, лишить неприкосновенности экс-президента может Совет Федерации, но только после того, как Госдума выдвинет обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления, подтвержденного Верховным и Конституционным судами.
При этом указывается, что решение о лишении экс-президента неприкосновенности должно быть вынесено Советом Федерации не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. В противном случае обвинение будет считаться отклоненным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота.
Что, пример Южной Кореи так напугал?
намного меньше времени на пустую болтовню.
меченый не успел, а то бы сейчас наверное жил в России.
печально.
это тоже западный подход.
неприкоснвенны Все кто наверху, а с вами можно делать все что угодно.