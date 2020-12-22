Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ

18:00 22.12.2020

Владимир Путин подписал закон, который усиливает гарантии неприкосновенности для бывших президентов Российской Федерации.

Бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Неприкосновенность распространяется также на жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Согласно опубликованному документу, меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента.

В частности, лишить неприкосновенности экс-президента может Совет Федерации, но только после того, как Госдума выдвинет обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления, подтвержденного Верховным и Конституционным судами.

При этом указывается, что решение о лишении экс-президента неприкосновенности должно быть вынесено Советом Федерации не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. В противном случае обвинение будет считаться отклоненным.