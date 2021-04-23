Путин и Ас-Сиси договорились о возобновлении чартеров в Египет

16:50 23.04.2021

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении полетов в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ас-Сиси.

Египетская сторона уточнила, что российский лидер позвонил Ас-Сиси утром 23 апреля и главы государств договорились о полном возобновлении авиасообщения, исходя из «стандартов безопасности и комфорта, обеспечиваемых египетскими аэропортами». При этом президент Египта выразил надежду на то, что полномасштабное возобновление полетов упростит прибытие в страну российских туристов и даст толчок для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Дата запуска перелетов при этом пока не уточняется. По данным «Туту.ру», в течение первого часа после сообщения о возобновлении авиасообщения с Египтом, поиски авиабилетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выросли в пять раз.

О скором запуске чартеров в Египет МИД РФ объявил еще во вторник. Чартерные рейсы в Египет были запрещены в ноябре 2015 года, после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета Airbus A321, на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го.