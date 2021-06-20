В Подмосковье по подозрению в коррупции арестован офицер ФСБ России
Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Он подозревается в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Катин заключен под стражу на два месяца.
Следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вместо того, что бы бороться с внутренними врагами - Собянин и пр., фсбшники берут взятки. Кто-то верит ещё этой власти?! Это не власть, а ОПГ. Даже те, кто по долгу службы должен защищать государство, на деле подрывают его. Недолго даю просуществовать нынешнему режиму с такими силовиками. Государство у нас закончилось в 1991 г. С тех пор хрень какая-то.
Рыба гниет с головы. Так и власть начинает гнить сверху. В том числе, органы, которые эту власть защищают.
Действия представителей государственной власти в шкурных интересах в ущерб государственным необходимо рассматривать как государственную измену со всеми вытекающими!..
Прошу отнестись с пониманием и оправдать.
Да арестуйте их сразу всех, штож вы их по одному-то выдергиваете?..