В Подмосковье по подозрению в коррупции арестован офицер ФСБ России

© KM.RU, Михаил Попов

Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Он подозревается в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Катин заключен под стражу на два месяца.

Следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.06.2021, 17:39
    Гость: думаю так

    Вместо того, что бы бороться с внутренними врагами - Собянин и пр., фсбшники берут взятки. Кто-то верит ещё этой власти?! Это не власть, а ОПГ. Даже те, кто по долгу службы должен защищать государство, на деле подрывают его. Недолго даю просуществовать нынешнему режиму с такими силовиками. Государство у нас закончилось в 1991 г. С тех пор хрень какая-то.

  2. 20.06.2021, 17:21
    Гость: Stalker

    Рыба гниет с головы. Так и власть начинает гнить сверху. В том числе, органы, которые эту власть защищают.

  3. 20.06.2021, 16:50
    Гость: #аналаговнет!

    Действия представителей государственной власти в шкурных интересах в ущерб государственным необходимо рассматривать как государственную измену со всеми вытекающими!..

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