В Подмосковье по подозрению в коррупции арестован офицер ФСБ России

13:59 20.06.2021

Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Он подозревается в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Катин заключен под стражу на два месяца.

Следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.