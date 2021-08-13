«Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»
Компания "Яндекс" вышла из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", сообщает "КоммерсантЪ".
По данным издания, причиной срыва сделки является завышенная цена владельцев торговой сети. Кроме того, в ходе переговоров владельцы "Азбуки вкуса" поняли, что их цели и цели "Яндекса" не совпадают.
Как сообщалось ранее, "Яндекс" хотел приобрести "Азбуку вкуса" для его интеграции в сервис доставки еды "Яндекс.Лавка". Это позволило бы снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером. В свою очередь владельцы "Азбуки вкуса" интересовались сетью для развития онлайн-торговли продуктами.
Отмечается, что владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса.
"Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть его магазинов включает в себя, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily", три специализированных винных магазина "AB Энотека" и пять семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё бы.. Яндекс маркет кормит людей всяким дешевым дерьмом, а Азбука вкуса продаёт хорошие качественные продукты. Да,дорогие. Поэтому гусь свинье не товарищ)
Ещё не вечер ..и продуктовые частные магазины в которых по безграничным ряночным ценам(чтобы не было дефицита) ещё пока продают колбасу типа советского вкуса и серого цвета(без краски)...перейдут в цифровой формат или накроются медным тазом от невидимой руки,ввиду нарастающего дефицита платежеспособного спроса у потребителей.
расстроился...