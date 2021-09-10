Путин и Лукашенко согласовали все 28 интеграционных программ

07:55 10.09.2021

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами, сообщает "Интерфакс".

По словам российского лидера, работа над документами по дальнейшему углублению интерграционных процессов между двумя странами велась на протяжении нескольких лет.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил Путин.

Сегодня планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

"После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату", - пояснил президент РФ.

В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что интеграция РФ и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.