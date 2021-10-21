Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ о введении в городе режима нерабочих дней в период с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет остановлена работа непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и фудкортов, а также будут отменены культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.
В то же время театры и музеи смогут продолжать работу — при условии заполняемости помещений не более 50% и использовании QR-кодов, подтверждающих прививку, наличие недавно сданного теста или факт перенесенного ковида.
В школах и детских садах будут объявлены каникулы, а обучение в колледжах и вузах должно будет идти в удаленном режиме.
После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, музеи, театры и спортивные мероприятия можно будет посещать только при предъявлении QR-кода. Массовые развлекательные и спортивные мероприятия можно будет организовывать без введения QR-кодов, если численность их посетителей не будет превышать 500 человек, говорится в указе. Организациями и индивидуальным предпринимателям предлагается самим решить, вводить ли QR-коды на территории своих заведений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильное решение,у нас во всей Европе так.УВЫ.
Неа … Петроф с Дебошировым.
Если память мне не изменяет, то в апреле 2020 года Собянин предпринял первую попытку превысить свои полномочия завхоза и ввёл QR коды на вход в метро. Первый день привёл к диким толпам на входах и сколько тысяч людей тогда перезаразил Собянин создав давку и толпы на входах - одному Богу известно. Но именно тогда Собянин всячески оправдывался и утверждал, что все персональные данные взятые у людей при раздаче QR кодов будут "обезличены" и удалены сразу как только коды отменят. Но не далее как вчера появилось сообщение, что Собянин требует от крупных супермаркетов подключить их видеокамеры к единой системе распознования, чтобы можно было штрафовать людей без масок "СВЕРЯЯСЬ С БАЗОЙ ДАННЫХ МЭРИИ"...
- Опа! Как же штрафовать "обезличенные" данные??? Ответ: а они вовсе не были ни удалены не обезличены. Наоборот! Собянин при каждой новой попытке навязать QR коды только пополняет и расширяет "свою" базу данных. Выхоит - врал что всё они удалили и обезличили? Просто ВРАЛ???
И потом: есть базы данных МВД, базы ФСБ, это разрешено законом. А что на счёт сбора данных о гражданах, включая номер мобильного телефона и геолокацию? Всё это собрал в "базе данных Мэрии" Собянин???? А разве не является грубейшим нарушением прав граждан выяснение их номера мобильного БЕЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА?
За шкирку, дрожа, упырей не берёт!
Когда б ощетиниться жертвы посмели,
То и вурдалаки бы так не борзели!
Как же достал Москву этот тюменский выскочка.. когда наконец его снимут с позором-за превращения города в безликий ужасный мегаполис, воровство бюджетных средств, геноцид москвичей в 2020 году..