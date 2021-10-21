Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю

12:39 21.10.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ о введении в городе режима нерабочих дней в период с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет остановлена работа непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и фудкортов, а также будут отменены культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

В то же время театры и музеи смогут продолжать работу — при условии заполняемости помещений не более 50% и использовании QR-кодов, подтверждающих прививку, наличие недавно сданного теста или факт перенесенного ковида.

В школах и детских садах будут объявлены каникулы, а обучение в колледжах и вузах должно будет идти в удаленном режиме.

После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, музеи, театры и спортивные мероприятия можно будет посещать только при предъявлении QR-кода. Массовые развлекательные и спортивные мероприятия можно будет организовывать без введения QR-кодов, если численность их посетителей не будет превышать 500 человек, говорится в указе. Организациями и индивидуальным предпринимателям предлагается самим решить, вводить ли QR-коды на территории своих заведений.