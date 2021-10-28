Глава КС заявил о риске нарушения прав человека при пандемии

11:09 28.10.2021

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в интервью «Российской газете» заявил, в условиях пандемии, а также борьбы с терроризмом и кризисами у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан, но этот путь не всегда правильный.

Глава КС отметил, что согласно ч. 3 ст. 55 Конституции говорится, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Зорькин считает, что такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования и установления на практике чрезмерных ограничений прав и свобод для защиты ценностей общего блага. Особенно если учитывать специфику российского менталитета, связанную с длительными традициями преобладания государственных и общественных интересов над личными интересами.

В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий опасность вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает, а у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства и т. д.

При этом жизнь показывает, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным, отметил председатель КС РФ. По его словам, вводимые федеральным законом меры борьбы с угрозами должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны (соразмерны) степени опасности для этих ценностей и не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.

Также он отметил, что важный смысл несет ч. 2 ст. 55 Конституции, в которой говорится, что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. «Термин "умаление" <...> означает не ограничение прав, как нередко считают, а принижение значения их основного содержания, уменьшение их роли как критерия и регулятора для текущего законодательства, девальвацию их ценности для правовой системы в целом», - пояснил Зорькин.