Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам, пишет «КоммерсантЪ».

«Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности <...> осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим лицензионным (сублицензионным договорам): 1) сублицензионное соглашения в отношении бренда «Carlsberg» («Карлсебрг») от 22.01.2018, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С <...> 2) лицензионное соглашение в отношении бренда «Grimbergen» от 15.07.2013, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда.

«Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков. В самой компании от комментариев изданию отказались.

Как отмечает издание со ссылкой на свой источник, новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу ее брендов структурам Carlsberg в других странах. Ряд экспертов считает, что сохранение прав на международные марки может быть временным решением, нужным до тех пор, пока «Балтика» не разработает и продвинет собственные новые премиальные марки.

Вместе с тем, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО.

О прекращении выпуска в России пива под маркой Carlsberg датская компания объявила весной 2022 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 18:03
    Гость: Александр

    О каких ещë правах могут звездеть поставщики военной продукции на Оукраину?

  2. 19.01.2024, 17:58
    Гость: Выпивать - так до бузы!

    Тосковать - так до слезы!
    --
    Известная песня в исполнении М. Шуфутинского.

  4. 19.01.2024, 14:48
    Гость: Таки

    воровать , так до конца, в т.ч. авторские права, и пр. А если серьезно , то вся причина в том, что кто-то устроил специальеую военную войну.

  5. 19.01.2024, 12:46
    Гость: хрень херсонская

    В вашем духе нам как раз и заморозили пока 300 лярдов. Потом начнут нашу нефть из танкеров в море-океане откачивать в счет ущерба хохлам. А потом на выезде из страны просто будут отбирать в их пользу телевоны, деньги, машины, украшения. Как-то всё это неправильно. Я в том смысле, что нам это будет стоить дороже многократно, чем какой-то там пивной бренд. Не надо выставлять борьбу за этикетку как Всемирный поход. Смешно!!!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Россия примет 10 тысяч трудовых мигрантов из Кении
Азербайджан начинает пересмотр армянских границ
Военные РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ОПК Украины
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В Давосе будут обсуждать будущую пандемию, вызванную еще не существующей «болезнью X»
Избранное
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
«Россия, пошедшая на соглашение в Хасавюрте, на деле спасовала перед сворой воинствующих русофобов и террористов»
«Проблемы, которые копились 30 лет, сейчас представляют крайнюю опасность для страны»
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих
Угревая сыпь у подростков
Романтика провинциальных городов «Жить в хрущевке» (интернет-сингл)
Принцесса Диана: тайны жизни и смерти
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
Ермен Ержанов прорвался сквозь санитарные кордоны в Москву после распада «Адаптации»
LASCALA «Против ветра» (интернет-сингл)
Кризис легитимности
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации