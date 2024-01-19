Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам, пишет «КоммерсантЪ».
«Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности <...> осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим лицензионным (сублицензионным договорам): 1) сублицензионное соглашения в отношении бренда «Carlsberg» («Карлсебрг») от 22.01.2018, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С <...> 2) лицензионное соглашение в отношении бренда «Grimbergen» от 15.07.2013, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда.
«Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков. В самой компании от комментариев изданию отказались.
Как отмечает издание со ссылкой на свой источник, новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу ее брендов структурам Carlsberg в других странах. Ряд экспертов считает, что сохранение прав на международные марки может быть временным решением, нужным до тех пор, пока «Балтика» не разработает и продвинет собственные новые премиальные марки.
Вместе с тем, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО.
О прекращении выпуска в России пива под маркой Carlsberg датская компания объявила весной 2022 года.
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О каких ещë правах могут звездеть поставщики военной продукции на Оукраину?
Тосковать - так до слезы!
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Известная песня в исполнении М. Шуфутинского.
Загоняет Россию все больше и больше в кабалу будущих сосудов и долгов
воровать , так до конца, в т.ч. авторские права, и пр. А если серьезно , то вся причина в том, что кто-то устроил специальеую военную войну.
В вашем духе нам как раз и заморозили пока 300 лярдов. Потом начнут нашу нефть из танкеров в море-океане откачивать в счет ущерба хохлам. А потом на выезде из страны просто будут отбирать в их пользу телевоны, деньги, машины, украшения. Как-то всё это неправильно. Я в том смысле, что нам это будет стоить дороже многократно, чем какой-то там пивной бренд. Не надо выставлять борьбу за этикетку как Всемирный поход. Смешно!!!