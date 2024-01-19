Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg

10:30 19.01.2024

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам, пишет «КоммерсантЪ».

«Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности <...> осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим лицензионным (сублицензионным договорам): 1) сублицензионное соглашения в отношении бренда «Carlsberg» («Карлсебрг») от 22.01.2018, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С <...> 2) лицензионное соглашение в отношении бренда «Grimbergen» от 15.07.2013, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда.

«Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков. В самой компании от комментариев изданию отказались.

Как отмечает издание со ссылкой на свой источник, новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу ее брендов структурам Carlsberg в других странах. Ряд экспертов считает, что сохранение прав на международные марки может быть временным решением, нужным до тех пор, пока «Балтика» не разработает и продвинет собственные новые премиальные марки.

Вместе с тем, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО.

О прекращении выпуска в России пива под маркой Carlsberg датская компания объявила весной 2022 года.