Картаполов: Ил-76 с пленными был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T
Самолет Ил-76 в Белгородской области с пленными бойцами ВСУ был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании Госдумы, пишет РБК.
По его словам, крушение ИЛ-76 ВКС России произошло около Белгорода. На борту находились 65 военнопленных, бывших военнослужащих ВСУ, отметил он. Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.
Картаполов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться». «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — заявил депутат.
Позднее Картаполов уточнил журналистам, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». «Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй — остальных», — сказал он.
По данным Минобороны, самолет разбился около 11:00 мск, он выполнял плановый полет. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военных везли в Белгородскую область для обмена пленными, заявило ведомство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
После падении самолета Ил-76 был очень сильный взрыв. Такой взрыв бывает когда на борту самолета находится большое количество взрывчатых веществ. Возможно, что в самолете были не пленные, а ракеты и снаряды. Или боеприпасы везли вместе с пленными.
Подробнее про эфемерность цели можно? :-)
Нот наши потери ничего сказать невозможно. Есть, конечно.
Про потери укрорежима, известно больше. От 200 до 400 тысяч погибшие, ещё и раненые... То есть примерно миллион..
Это согласуется и с подсчётом могил, и количеством упоминаний в газетах, и с количеством ампутаций - примерно 50 тысяч.. Всё этот не российские данные. Ампутации назвали сами украинцы.
На всё это есть примерные соотношения..
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Так какие предложения то? :-)
верно - правда о России смертельно опасна для нацистского режима.
Блин, весь форум обсуждает кровожадность хохло-фашистов, никчемность военного руководства. А никому не приходит в голову, что собирались менять по 190 пленных с каждой стороны? И если принять во внимание, что при боевых действиях число пленных в сотни раз меньше числа раненых и погибших, то не пора ли задуматься о сказках из новостей про наши непрерывные успехи и про 2 года движения на месте - вперед к эфемерной цели СВО?
Может, настал момент признать, что нас ведет Ваня Сусанин?
...этого хотят америкосы и рук-во украшки, сделавших заложниками ВСЕ население хохляндии, которое должны умереть, нанеся максимальный вред России.
Поэтому чем быстрее умрет твоя хохляндии, тем лучше для народов России.
Абсолютно уверен, после выборов, ВВП примет Это решение. Войнушку на наших западных границах надо заканчивать. Недолго осталось ждать...