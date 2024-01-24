Картаполов: Ил-76 с пленными был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T

13:55 24.01.2024

Самолет Ил-76 в Белгородской области с пленными бойцами ВСУ был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании Госдумы, пишет РБК.

По его словам, крушение ИЛ-76 ВКС России произошло около Белгорода. На борту находились 65 военнопленных, бывших военнослужащих ВСУ, отметил он. Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Картаполов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться». «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — заявил депутат.

Позднее Картаполов уточнил журналистам, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». «Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй — остальных», — сказал он.

По данным Минобороны, самолет разбился около 11:00 мск, он выполнял плановый полет. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военных везли в Белгородскую область для обмена пленными, заявило ведомство.