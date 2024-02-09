В результате пожара в шестиэтажке в Москве пострадали более 10 человек

Скорая помощь © KM.RU

Сотрудники МЧС локализовали пожар на крыше шестиэтажного жилого здания в Москве, сообщает "Коммерсант" ведомство. В результате ЧП пострадало более десяти человек, заявили в оперативных службах. 

На место пожара прибыл медицинский вертолет. Перекрыто движение на Ленинградском проспекте в сторону области, а также на улице Черняховского, на которой расположен горящий дом.

Пожар произошел сегодня, 9 февраля, ночью. Его площадь в течение часа выросла с 300 кв. м до 4 тыс. кв. м. В здании обрушился чердак. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы, пишет ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2024, 13:44
    Гость: После 12-ти вышел перекурить,

    смотрю в окошко, а от Сокола тянется колонная пожарных.
    Вернулся за комп, а мимо этого окошка грохочет вертолёт с пожарной грушей.
    Поначалу подумал, что полыхает Галерея, но в новостях увидел, что еврейский дом. Дублёр перекрыли и там собралось штук пятьсот машин разных служб, а вертолётный конвейер работал где-то до полчетвёртого.

  2. 09.02.2024, 12:26
    Гость: Юрий СПб

    О причинах пожара умалчивают, но есть подозрения, что виноват Карлсон, который жил на этой крыше, а потом улетел в Белград.

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