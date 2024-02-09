В результате пожара в шестиэтажке в Москве пострадали более 10 человек
Сотрудники МЧС локализовали пожар на крыше шестиэтажного жилого здания в Москве, сообщает "Коммерсант" ведомство. В результате ЧП пострадало более десяти человек, заявили в оперативных службах.
На место пожара прибыл медицинский вертолет. Перекрыто движение на Ленинградском проспекте в сторону области, а также на улице Черняховского, на которой расположен горящий дом.
Пожар произошел сегодня, 9 февраля, ночью. Его площадь в течение часа выросла с 300 кв. м до 4 тыс. кв. м. В здании обрушился чердак. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы, пишет ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
смотрю в окошко, а от Сокола тянется колонная пожарных.
Вернулся за комп, а мимо этого окошка грохочет вертолёт с пожарной грушей.
Поначалу подумал, что полыхает Галерея, но в новостях увидел, что еврейский дом. Дублёр перекрыли и там собралось штук пятьсот машин разных служб, а вертолётный конвейер работал где-то до полчетвёртого.
О причинах пожара умалчивают, но есть подозрения, что виноват Карлсон, который жил на этой крыше, а потом улетел в Белград.