В результате пожара в шестиэтажке в Москве пострадали более 10 человек

10:34 9.02.2024

Сотрудники МЧС локализовали пожар на крыше шестиэтажного жилого здания в Москве, сообщает "Коммерсант" ведомство. В результате ЧП пострадало более десяти человек, заявили в оперативных службах.

На место пожара прибыл медицинский вертолет. Перекрыто движение на Ленинградском проспекте в сторону области, а также на улице Черняховского, на которой расположен горящий дом.

Пожар произошел сегодня, 9 февраля, ночью. Его площадь в течение часа выросла с 300 кв. м до 4 тыс. кв. м. В здании обрушился чердак. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы, пишет ТАСС.