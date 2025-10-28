В России ограничат количество платных мест в вузах по ряду специальностей
Правительство установит предельное число платных мест в вузах в рамках приемной кампании 2026 года по 46 специальностям бакалавриата и специалитета, сообщает "Коммерсант".
Согласно методике, разработанной Минобрнауки, количество коммерческих мест будет определяться на основе среднего числа студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два года. В случае, если средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в прошлые годы составлял менее 50 баллов, платные места по данной специальности не будут выделяться.
Межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, которая будет формироваться до 5 ноября, проведет распределение мест между вузами. В ведомстве отметили, что регулирование будет осуществляться поэтапно, и после первой приемной кампании будут проведены анализ и возможная корректировка правил.
"Коммерсант" опубликовал проект перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым определяется предельное количество платных мест.
Направления подготовки высшего образования — бакалавриата
1. Архитектура.
2. Дизайн архитектурной среды.
3. Автоматизация технологических процессов и производств.
4. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
5. Нефтегазовое дело.
6. Технология транспортных процессов.
7. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
8. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.
9. Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.
10. Психология.
11. Конфликтология.
12. Экономика.
13. Менеджмент.
14. Управление персоналом.
15. Государственное и муниципальное управление.
16. Бизнес-информатика.
17. Торговое дело.
18. Товароведение.
19. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.
20. Юриспруденция.
21. Зарубежное регионоведение.
22. Международные отношения.
23. Публичная политика и социальные науки.
24. Реклама и связи с общественностью.
25. Журналистика.
26. Издательское дело.
27. Телевидение.
28. Медиакоммуникации.
29. Сервис.
30. Гостиничное дело.
31. Филология.
32. Лингвистика.
33. Фундаментальная и прикладная лингвистика.
34. Прикладная этика.
Специальности высшего образования — специалитета
1. Пожарная безопасность.
2. Горное дело.
3. Нефтегазовые техника и технологии.
4. Стоматология.
5. Психология служебной деятельности.
6. Экономическая безопасность.
7. Таможенное дело.
8. Правовое обеспечение национальной безопасности.
9. Правоохранительная деятельность.
10. Судебная экспертиза.
11. Судебная и прокурорская деятельность.
12. Перевод и переводоведение.
Непонятно. Получается, что чем больше будет абитуриентов с низким уровнем знаний, то тем больше будет бесплатных мест для поступления? Если, конечно, общее число мест для поступления не меняется. Но в с статье про это ничего не написано
ЗАЧЕМ? Есть платные места ,есть бюджетные.