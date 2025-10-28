В России ограничат количество платных мест в вузах по ряду специальностей

Правительство установит предельное число платных мест в вузах в рамках приемной кампании 2026 года по 46 специальностям бакалавриата и специалитета, сообщает "Коммерсант".

Согласно методике, разработанной Минобрнауки, количество коммерческих мест будет определяться на основе среднего числа студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два года. В случае, если средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в прошлые годы составлял менее 50 баллов, платные места по данной специальности не будут выделяться.

Межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, которая будет формироваться до 5 ноября, проведет распределение мест между вузами. В ведомстве отметили, что регулирование будет осуществляться поэтапно, и после первой приемной кампании будут проведены анализ и возможная корректировка правил.

"Коммерсант" опубликовал проект перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым определяется предельное количество платных мест.

Направления подготовки высшего образования — бакалавриата

1. Архитектура.

2. Дизайн архитектурной среды.

3. Автоматизация технологических процессов и производств.

4. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

5. Нефтегазовое дело.

6. Технология транспортных процессов.

7. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.

8. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

9. Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.

10. Психология.

11. Конфликтология.

12. Экономика.

13. Менеджмент.

14. Управление персоналом.

15. Государственное и муниципальное управление.

16. Бизнес-информатика.

17. Торговое дело.

18. Товароведение.

19. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

20. Юриспруденция.

21. Зарубежное регионоведение.

22. Международные отношения.

23. Публичная политика и социальные науки.

24. Реклама и связи с общественностью.

25. Журналистика.

26. Издательское дело.

27. Телевидение.

28. Медиакоммуникации.

29. Сервис.

30. Гостиничное дело.

31. Филология.

32. Лингвистика.

33. Фундаментальная и прикладная лингвистика.

34. Прикладная этика.

Специальности высшего образования — специалитета

1. Пожарная безопасность.

2. Горное дело.

3. Нефтегазовые техника и технологии.

4. Стоматология.

5. Психология служебной деятельности.

6. Экономическая безопасность.

7. Таможенное дело.

8. Правовое обеспечение национальной безопасности.

9. Правоохранительная деятельность.

10. Судебная экспертиза.

11. Судебная и прокурорская деятельность.

12. Перевод и переводоведение.

  1. 28.10.2025, 21:01
    Гость: Гость

    "В случае, если средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в прошлые годы составлял менее 50 баллов, платные места по данной специальности не будут выделяться

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/10/28/pravitelstvo-rossii/919672-v-rossii-ogranichat-kolichestvo-platnykh-mest-v-vuzak"

    Непонятно. Получается, что чем больше будет абитуриентов с низким уровнем знаний, то тем больше будет бесплатных мест для поступления? Если, конечно, общее число мест для поступления не меняется. Но в с статье про это ничего не написано

