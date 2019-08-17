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Бизнесмен из США утверждает, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млрд

19:22 17.08.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил в интервью украинскому изданию "Страна" американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн", - сказал он.

Бизнесмен сообщил, что в США возбуждены несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко", - заявил Кислин.

Он отметил, что прибыл на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны, в том числе по делам, которые расследуются в отношении Порошенко, пишет ТАСС. Миллиардер также заявил, что при действующем генпрокуроре Украины Юрии Луценко расследование вряд ли продвинется, поскольку Порошенко и генпрокурор - "коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег". 

Темы: Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.08.2019, 23:36
Гость: Иржи Новак

Что-то он поскромничал в оценках
17.08.2019, 23:28
Гость: Порошенко - слабак

Среди сделанных в СССР он даже во вторую десятку войти не сумел. По уровню таланта с гениями из РФ ему тягаться нереально.
17.08.2019, 23:25
Гость: Евсей

Дорогой Гость! То, что Порошенко вор, государственный преступник, предатель и протчая, и протчая самоочевидно. Возможно дорогой Гость не знает старую народную поговорку (излагаю политкорректно) "там, где прошел украинец, еврей заплакал". Отсюда американский миллиардер какай-то неестественный украинец, ведет себя странно. Вместо того, чтобы присоединиться к компании квази себе подобных, приехал жаловаться к таким же, как и обсуждаемый бывший гарант, только еще не проявившихся в таком качестве. Учитывая повальную продажность украинской судебной системы и политически конъюктурный момент, он, скорее да, чем нет, должен был начать с американского посольства, сделав должный наддув украинской общественности, используя ее естественное состояние производства концентрированного амбре по оплаченному поводу. Украинская общественность среди прочих задач, ведомая политтехнологами под патронатом американского посольства должна была куглосуточно двумя группами опускать нынешнего генерального прокурора Украины под плинтус. И так далее, и тому подобное.
А что мы видим? Отсюда и сомнения в действительности украинского происхождения американского миллиардера. С этим украинством вообще сложности. Кавалер ордена Иуды вообще не знал, что он украинец. В автобиографии он писал о себе "русин". И тут вопрос к институту национального беспамятства. А куда деньги дели? Вот еще тема. И снова и т.д,и т.п. Аминь.
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