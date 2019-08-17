Бизнесмен из США утверждает, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млрд

19:22

Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил в интервью украинскому изданию "Страна" американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн", - сказал он.

Бизнесмен сообщил, что в США возбуждены несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко", - заявил Кислин.

Он отметил, что прибыл на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны, в том числе по делам, которые расследуются в отношении Порошенко, пишет ТАСС. Миллиардер также заявил, что при действующем генпрокуроре Украины Юрии Луценко расследование вряд ли продвинется, поскольку Порошенко и генпрокурор - "коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег".