Die Welt сообщила о «победе Путина без войны» в Сирии

15:03

Президент РФ Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.

По словам обозревателя издания Михаэля Штюрмера, российский лидер «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории». Как отмечается в публикации, российский лидер давно изменил геополитику между Балтикой и Черным морем. После решения президента США Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру».

Президенту РФ удалось в Сирии «одержать победу без войны». Пока американские спецподразделения спешно эвакуировали свои базы по приказу Трампа, «покинутые ими территории занимали русские». Теперь уже Путин «продолжит продвигаться вперед в ближнем зарубежье и в евразийской зоне безопасности» и «никто ему не помешает — ни Китай, ни США, ни НАТО», уверен автор.

Но при этом в газете указывают, что «даже Путин способен возгордиться» и США служат для него предупреждением. Ведь именно они в 1991 году высокомерно провозгласили «новый мировой порядок». Die Welt полагает, что виной всему политика Трампа, который совершенно не задумывался о последствиях, когда договаривался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Ранее в октябре газета Washington Post сообщила, что Дональд Трамп заискивал перед Путиным во время первого телефонного разговора в 2017 году. Источник издания рассказал, что глава Белого дома назвал собеседника великим лидером, «рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше».