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Die Welt сообщила о «победе Путина без войны» в Сирии

15:03 21.10.2019
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
Сюжет: Сирийский кризис

Президент РФ Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.

По словам обозревателя издания Михаэля Штюрмера, российский лидер «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории». Как отмечается в публикации, российский лидер давно изменил геополитику между Балтикой и Черным морем. После решения президента США Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру».

Президенту РФ удалось в Сирии «одержать победу без войны». Пока американские спецподразделения спешно эвакуировали свои базы по приказу Трампа, «покинутые ими территории занимали русские». Теперь уже Путин «продолжит продвигаться вперед в ближнем зарубежье и в евразийской зоне безопасности» и «никто ему не помешает — ни Китай, ни США, ни НАТО», уверен автор.

Но при этом в газете указывают, что «даже Путин способен возгордиться» и США служат для него предупреждением. Ведь именно они в 1991 году высокомерно провозгласили «новый мировой порядок». Die Welt полагает, что виной всему политика Трампа, который совершенно не задумывался о последствиях, когда договаривался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Ранее в октябре газета Washington Post сообщила, что Дональд Трамп заискивал перед Путиным во время первого телефонного разговора в 2017 году. Источник издания рассказал, что глава Белого дома назвал собеседника великим лидером, «рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше».

Темы: Дональд Трамп, Сирия, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 17:08
Гость: победил он только собственный народ

обворовав до нитки.
21.10.2019, 15:53
Гость: Мопассан Ги де

Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как капитан корабля избегает кораблекрушения.
21.10.2019, 15:30
Гость: Олег

Все его победы за границей. А внутри сплошной штиль.
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