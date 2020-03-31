Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

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Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, пишет РИА Новости.

По данным агентства, данное решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что принятие данного документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Согласно законопроекту, покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Право собственности предлагают также предоставить банкам и кредитным учреждениям, но лишь в случае взыскания залога.

Согласно новому закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более десяти тысяч гектар в одни руки.

"Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в тексте закона. При этом отмечается, что этот запрет теряет силу при условии одобрения решения о продаже земли иностранцам на референдуме.

Законом также запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Документом также предлагается дополнить закон "О санкциях" новым видом ограничений "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Они будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

Две фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" уже пообещали оспорить принятие этого закона в Конституционном суде, так как он противоречит Основному закону, а при его рассмотрении была нарушена процедура.

В частности лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в "сдаче" Украины. Она пообещала "вернуть землю украинцам" и привлечь к ответственности каждого, кто стоял "за этой аферой".

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Ранее в понедельник Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Речь идет о документе, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.