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Премьер-министра Великобритании подключат к ИВЛ

08:21 6.04.2020
Борис Джонсон
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был экстренно госпитализирован. Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

"Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона сохраняются проблемы со здоровьем — держится высокая температура и не проходит кашель. По рекомендации лечащего врача он был доставлен в больницу.

При этом отмечается, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Несмотря на болезнь, он продолжает руководить работой британского правительства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 62 тысяч человек умерли. В Соединенном Королевстве выявлено уже почти 42 тысячи заразившихся, 4,3 тысячи человек умерли. В России зафиксировали 5389 случаев заражения.

Темы: Коронавирус, Великобритания
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 13:15
Гость: Анна

Какого янки? Янки за Брексит были? Британских панов и китайских рабов.
06.04.2020, 12:48
Гость: ser

вот не надо ля-ля, далеко не все гуляют
06.04.2020, 12:47
Гость: ser

Масоны то как раз брэкзит и организовали)
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