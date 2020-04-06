Премьер-министра Великобритании подключат к ИВЛ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был экстренно госпитализирован. Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

"Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона сохраняются проблемы со здоровьем — держится высокая температура и не проходит кашель. По рекомендации лечащего врача он был доставлен в больницу.

При этом отмечается, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Несмотря на болезнь, он продолжает руководить работой британского правительства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 62 тысяч человек умерли. В Соединенном Королевстве выявлено уже почти 42 тысячи заразившихся, 4,3 тысячи человек умерли. В России зафиксировали 5389 случаев заражения.