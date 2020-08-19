В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения

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Военные, устроившие государственный переворот в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа, сообщает РИА Новости.

В своем заявлении они сообщили, что "решили взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение государства".

Они призвали к политической трансформации, ведущей к выборам, а также заверили, что будут соблюдать все международные соглашения. Все границы Мали будут закрыты до дальнейшего распоряжения. С 21:00 до 05:00 в стране вводится комендантский час.

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Его инициаторы заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Позже президент объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.