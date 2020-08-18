В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.

Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.

Аресту предшествовал мятеж военных на базе Кати и задержание нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей, сообщает Reuters.

Как пишет издание Jeune Afrique, в день ареста Кейта находился в своей резиденции в Бамако вместе с Сиссе и своим сыном, депутатом Каримой Кейте. Днем к резиденции пришла группа демонстрантов, требовавшая отставки президента, после чего правительство призвало оппозиционные силы к «разуму и патриотизму». Через несколько часов президента и премьера арестовали и доставили в Кати.

В российском МИД заявили, что обеспокоены ситуацией в Мали. «Внимательно следим за развитием ситуации, наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж», — сказал замглавы ведомства Михаил Богданов. По информации, которую передает российское посольство в Мали, мятежники заняли президентский дворец, сообщил Богданов. «Пока не понятно, есть ли какие-то политические требования [у мятежников], пока не ясно», — уточнил замминистра. Он также добавил, что российские граждане не пострадали в ходе беспорядков, пишет РБК.