Президент Косово покинет свой пост из-за обвинений в военных преступлениях

17:20 5.11.2020

Президент Косово Хашим Тачи принял решение уйти в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», - заявил Тачи на пресс-конференции. Он также пообещал добровольно отправиться в Гаагу.

Напомним, в 1990-е годы (в период войны республики за независимость) Хашим Тачи являлся одним из полевых командиров и руководителей «Армии освобождения Косово». В Сербии данная группировка считалась террористической, а сам Тачи обвинялся в связях с мафией, контрабанде и торговле оружием.

В 1997 году Окружной суд Приштины признал Тачи виновным в террористической деятельности и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы. В начале 2000-х Сербия также начала обвинять его в актах геноцида и торговле человеческими органами.