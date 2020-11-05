Президент Косово покинет свой пост из-за обвинений в военных преступлениях
Президент Косово Хашим Тачи принял решение уйти в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.
«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», - заявил Тачи на пресс-конференции. Он также пообещал добровольно отправиться в Гаагу.
Напомним, в 1990-е годы (в период войны республики за независимость) Хашим Тачи являлся одним из полевых командиров и руководителей «Армии освобождения Косово». В Сербии данная группировка считалась террористической, а сам Тачи обвинялся в связях с мафией, контрабанде и торговле оружием.
В 1997 году Окружной суд Приштины признал Тачи виновным в террористической деятельности и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы. В начале 2000-х Сербия также начала обвинять его в актах геноцида и торговле человеческими органами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Основательно работают. За 25 лет дело раскрутили)))
Повесить его надо как бешеную собаку вместе с его западными дружками и покровителями- всеми этими Олбрайт, Ахтисаари и так далее.
одна банда преступников прикрывают другую и называют это все "правосудием".
а журналиста который Обнародовал Правду десять лет по сути подвергают пыткам и держат в тюрьме по сфабрикованному "обвинению".
если это не сатанизм, то что тогда?
Зачистил всех очевидцев - теперь можно и в суд со спокойной душой)).
А ведь на Украине бандеровцы после переворота делали что-то похожее, что и этот мерзавец-садист-нацистский преступник Тачи, а Европа всегда таких прикрывала и более того даже накладывала санкции на Россию (не на Украину и её бандерофашистские - садистские власти) за то, что бандеровцы жгли, избивали, пытали до смерти, закапывали людей заживо. БЛИН!!!
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей