Президент Косово покинет свой пост из-за обвинений в военных преступлениях

Президент Косово Хашим Тачи принял решение уйти в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», - заявил Тачи на пресс-конференции. Он также пообещал добровольно отправиться в Гаагу.

Напомним, в 1990-е годы (в период войны республики за независимость) Хашим Тачи являлся одним из полевых командиров и руководителей «Армии освобождения Косово». В Сербии данная группировка считалась террористической, а сам Тачи обвинялся в связях с мафией, контрабанде и торговле оружием.

В 1997 году Окружной суд Приштины признал Тачи виновным в террористической деятельности и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы. В начале 2000-х Сербия также начала обвинять его в актах геноцида и торговле человеческими органами.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2020, 19:11
    Гость: Петр

    Повесить его надо как бешеную собаку вместе с его западными дружками и покровителями- всеми этими Олбрайт, Ахтисаари и так далее.

  3. 05.11.2020, 18:55
    Гость: gvozd

    одна банда преступников прикрывают другую и называют это все "правосудием".
    а журналиста который Обнародовал Правду десять лет по сути подвергают пыткам и держат в тюрьме по сфабрикованному "обвинению".
    если это не сатанизм, то что тогда?

  5. 05.11.2020, 18:31
    Гость: Это даже не двойные стандарты!

    А ведь на Украине бандеровцы после переворота делали что-то похожее, что и этот мерзавец-садист-нацистский преступник Тачи, а Европа всегда таких прикрывала и более того даже накладывала санкции на Россию (не на Украину и её бандерофашистские - садистские власти) за то, что бандеровцы жгли, избивали, пытали до смерти, закапывали людей заживо. БЛИН!!!
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей

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