Байден отменил ряд указов Трампа в первый день президентства

07:17 21.01.2021

Джо Байден, ставший в среду 46-м президентом США, в первый же день подписал целый ряд указов, отменяющих распоряжения его предшественника Дональда Трампа.

Как пишет РИА Новости, так, Байден подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), из которой Трамп решил выйти в июле текущего года, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и в отказе от реформ.

Также Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти Трамп, и остановил строительство стены на границе с Мексикой, отменив режим чрезвычайной ситуации на границе, позволявший Белому дому перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств. При этом уже построеная Трампом стена так и останется на границе. На сегодняшний день возведено 727 км.

Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США жителей ряда стран Ближнего Востока. Во время своего президентства Трамп запретил въезд в страну гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но добавлены Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.