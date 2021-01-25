Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

21:25 25.01.2021

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны.

"Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить", - цитирует "Интерфакс" заявление главы новостного бюро радиостанции Voice of America Стива Германа.

По мнению вновь избранного президента, гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы, отметили в Белом доме.

Данный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года, которые запрещали службу трансгендеров в армии США.