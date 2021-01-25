Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны.

"Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить", - цитирует "Интерфакс" заявление главы новостного бюро радиостанции Voice of America Стива Германа.

По мнению вновь избранного президента,  гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы, отметили в Белом доме.

Данный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года, которые запрещали службу трансгендеров в армии США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2021, 02:00
    Гость: IgS

    так уже все было. Клинтон геям разрешил. Отсюда появилось don't ask don't tell. армия кончилась. так что слава богу! не спугните!

  3. 26.01.2021, 01:44
    Гость: Чингис

    Поздравляем США с очередным достижением-с!:))
    осталось еще передастов в армию набрать,и уперэд !

  4. 26.01.2021, 00:59
    Гость: looк

    То,что в России бабы в 26 лет получают генеральские звания это вас не трогает? Родственник после школы хотел попасть на службу ему отказали не прошёл по итогам учебы за 12лет .У нас в США не так это просто.

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