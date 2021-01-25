Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии США
Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны.
"Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить", - цитирует "Интерфакс" заявление главы новостного бюро радиостанции Voice of America Стива Германа.
По мнению вновь избранного президента, гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы, отметили в Белом доме.
Данный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года, которые запрещали службу трансгендеров в армии США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не спугните. главное не спугните!
так уже все было. Клинтон геям разрешил. Отсюда появилось don't ask don't tell. армия кончилась. так что слава богу! не спугните!
Поздравляем США с очередным достижением-с!:))
осталось еще передастов в армию набрать,и уперэд !
То,что в России бабы в 26 лет получают генеральские звания это вас не трогает? Родственник после школы хотел попасть на службу ему отказали не прошёл по итогам учебы за 12лет .У нас в США не так это просто.
российской?