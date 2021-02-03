США заморозили решение о выводе значительной части войск из Германии

Принятое администрацией бывшего президента США Дональда Трампа решение о выводе значительной части войск из Германии приостановлено, сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, в настоящее время «предварительно запланированный» вывод американских войск из Германии заморожен и министр обороны США Ллойд Остин ведет его тщательную переоценку, пишут «Известия».

В начале июня 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

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