США заморозили решение о выводе значительной части войск из Германии

21:24 3.02.2021

Принятое администрацией бывшего президента США Дональда Трампа решение о выводе значительной части войск из Германии приостановлено, сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, в настоящее время «предварительно запланированный» вывод американских войск из Германии заморожен и министр обороны США Ллойд Остин ведет его тщательную переоценку, пишут «Известия».

В начале июня 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.