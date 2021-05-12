Бахрейн будет производить вакцину «Спутник V»

Фото с сайта wikimedia.org

Власти Бахрейна и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пришли к соглашению и договорились о выпуске российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в королевстве. Об этом объявил посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым. Бахрейн зарегистрировал «Спутник V» в феврале.

«В настоящий момент мы провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций и достигли принципиальных договоренностей о старте производства российской вакцины. Для этого совместно с российской стороной планируем построить специальный медицинский центр на территории королевства»,— приводятся на сайте фонда «Росконгресс» слова дипломата.

Днем ранее, 11 мая, Бахрейн одобрил применение российской вакцины против COVID-19 «Спутник лайт» — спустя неделю после регистрации препарата в РФ. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бахрейне коронавирусом заболели почти 193 тыс. человек. Умерли 697 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, население Бахрейна на 2020 год составляло чуть более 1,5 млн человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 18:06
    Гость: Вот непонятно,

    в том бахрейне граждан тысяч 100. Остальные всякие гастарбайтеры. Но все равно их не много. За неделю всех по разу привьют. И что дальше будет с заводом? Для кого будет производиться вакцина? На продажу в третьи страны? Так почему завод у нас нельзя построить и самим продавать вакцину и получать прибыль? Или эмир взамен на вакцину обещал 6-й флот США выгнать? В чем выгода для России? Или выгода для конкретных лиц из РФПИ?

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