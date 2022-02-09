Медвежья услуга американского посла. Рам Эмануэль устраивает представление

Новый посол США в Японии Рам Эмануэль обругал посла РФ в Японии за «несоблюдение правил и уважения» чувств японцев, участвующих 7 февраля в антироссийских мероприятиях «дня северных территорий»

Новый посол США в Японии Рам Эмануэль прибыл в Страну восходящего солнца 23 января и после десятидневного карантина так ретиво принялся заниматься большой политикой, что его имя оказалось в заголовках и японских, и российских, и мировых СМИ. Не имея, похоже, должных знаний, он с медвежьей услужливостью захотел сразу понравиться японцам. А для этого сначала обругал посла РФ в Японии за «несоблюдение правил и уважения» чувств японцев, участвующих 7 февраля в антироссийских мероприятиях «дня северных территорий» с незаконными требованиями отдать Японии южнокурильские, а то и все Курильские острова до Камчатки, а также Карафуто – Южный Сахалин.

Эмануэль не специалист по Японии, он выдвиженец президента Байдена. Вот что пишут о нем в российских СМИ: «Потомок иммигрантов из Бессарабии, еврей, Рам Эмануэль в 1993-1998 годах был советником Билла Клинтона, затем сделал успешную карьеру в Конгрессе, после чего в 2008 году возглавил администрацию Барака Обамы. В 2011 году стал первым мэром Чикаго – евреем. Переизбрался на второй срок. В мае 2021 года президент Джо Байден назначил его послом США в Японии». Новому послу 62 года, у него два гражданства – израильское и американское. Проходил военную службу в армии Израиля.

Журналисты отмечают, что Рам Эмануэль имеет «суровый нрав». По некоторым данным, однажды он послал одному из своих конкурентов дохлую рыбу, заставив соперника вспомнить известную сцену из кинофильма «Крестный отец». Для работы с японцами такие методы не вполне уместны и Эмануэлю предстоит поработать над стилем общения с партнерами; например, больше внимания уделить знакам и полунамекам, которые в ходу у представителей японской нации, отмечает корреспондент «Российской газеты» в Японии Александр Ленин.

Не ограничившись словесной перепалкой с российским послом, Эмануэль записал и распространил видеоролик следующего содержания: «Мне есть что четко заявить в День северных территорий. Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе о суверенитете северных островов… Нарушение Россией суверенитета других стран не ограничивается только северными островами. Есть много и других подобных примеров».

При этом Эмануэль рассказал о встрече с послом Украины, состоявшейся в тот же день 7 февраля: «Посол Украины не удивлен этому, потому что он сам и его страна непосредственно переживают пренебрежение Россией международными правилами и признанными границами». В конце ролика американский посол поставил в один ряд «северные территории» (Курилы), Крым, который был «аннексирован Россией в 2014 году», и восточную Украину, с пафосом воскликнув: «Теперь совершенно понятно, кто является агрессором».

Не оценив должным образом последствия вызывающего демарша своего «старшего союзника», японское правительство поспешило поблагодарить Эмануэля. Выступая на пресс-конференции, генеральный секретарь японского Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил: «На четыре северных острова распространяется суверенитет нашей страны. Правительство намерено упорно продолжать переговоры, следуя курсу на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Мы приветствуем слова американского посла, которые выражают поддержу соответствующей позиции Японии».

И не пришло в голову японским политикам, что, если до последнего времени в Москве кое у кого еще сохранялись мысли о «компромиссе» с Японией по поводу островов, то теперь, когда в двусторонние российско-японские отношения вмешались, как слон в посудную лавку, американцы, о «взаимоприемлемом решении» в России никто не заикнется. Американский посол и Госдеп США ускорили окончательное решение Москвы впредь отвергать даже постановку японским правительством «территориального вопроса».

Неопытному американскому послу ответила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова: «Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки. К сожалению, японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для нее событиях, и делается все, чтобы вымарать участие и роль США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки...

Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг. Я говорю образно, но так оно и есть. Экспозиции рассказывают об истории этого момента трагедии, которая много десятилетий давала о себе знать лучевыми болезнями, психологической травмой японского народа, но не рассказывают о том, кто осуществлял бомбардировки».

Едва ли можно назвать солидарными с заявлениями посла Эмануэля и отклики японцев, размещенные под информацией о его демарше в издании Yahoo News Japan. Привожу эти отклики в переводе ИноСМИ.

cor

США в вопросе о cеверных территориях последовательно поддерживают позицию Японии. Другое дело, хотят ли США, чтобы эта проблема была решена и северные острова вернулись бы к Японии. Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема северных территорий сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне.

jam

Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. Эти же самые США пообещали не расширять НАТО на Восточную Европу до России и нарушили это обещание. Чем мудренее и хитрее вы говорите, тем меньше доверия вызывает правительство США. Россия была обманута Соединенными Штатами много раз.

je6

Даже если бы речь шла только о двух островах северных территорий, об их окончательном возврате не могло быть и речи, потому что существует риск того, что там будет построена военная ракетная база США. Россия по-настоящему не сядет с нами за стол переговоров, пока в Японии будет находиться атомное оружие, и пойдет на это только при условии отказа от американо-японского договора безопасности и не размещения военных объектов на северных территориях.

tom

Главной проблемой в решении территориальной проблемы является то, что, пока Америка поддерживает нас в этом вопросе, не может быть решен вопрос с возможными американскими базами на островах. А вообще-то, Япония действительно серьезно стремится к решению территориальной проблемы? Как думаете?

sug

Пусть Америка твердо пообещает, что не будет размещать свои военные базы на северных островах. Может, после этого Россия станет проявлять немного больше готовности к переговорам по островам?

sha

Опять нас обманывают. Требуют, чтобы не имеющая никаких природных богатств Япония поделилась энергоресурсами с Европой. А взамен на естественные потери обещают «поддержку». Как ни печально, но это факт.

rbi

В секретных Ялтинских соглашениях Советский Союз усиленно втягивали в войну с Японией. Америка обещала даже ноу-хау для десантных операций, которое потом не понадобилось. Это очень интересное поведение США. На самом деле захват северных территорий явился совместной американо-советской операцией.

rgm

Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием, на самоубийственную войну никогда не пойдут. Если Россия вторгнется в Японию, США открыто воевать за нас не будут.

nog

Это выступление посла – простой перформанс!

rsm

А почему господин посол не поддерживает наш суверенитет над островами Такэсима и Сэнкаку (острова спорные, соответственно, с Южной Кореей и Китаем. – Ред.)?