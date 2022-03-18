ООН признала необходимость расследовать обстрел Донецка «Точкой-У»

09:35 18.03.2022

Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, пишет РИА Новости.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек.

"Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — заявила она.

Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.