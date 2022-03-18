ООН признала необходимость расследовать обстрел Донецка «Точкой-У»

Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, пишет РИА Новости.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек.

"Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — заявила она.

Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 14:28
    Гость: z

    что-бы знали..
    вся западная пресса взяла фотографии обстрела донецка украми и представила их как свидетельство "преступлений русских"...
    и Это делается Систематически.
    сам по себе Факт создания такого фейка говорит о том что они прекрасно знют о том что донецк подвергся удару.
    знают и Сознательно Врут.

  2. 18.03.2022, 13:37
    Гость: ыаппуцкп

    после операции Олуя то же ООН (Организация отпетых негодяев) принимала и подписывала бумаги но реально ни пса не зделано.

  3. 18.03.2022, 13:23
    Гость: Ну где же ты

    Где ты, европеец?
    Напиши что-нибудь умное.
    Или только гадости писать в одну сторону можешь?

  4. 18.03.2022, 13:20
    Гость: старперу

    копеечному. Кто виновен - это ежу понятно. Маргиналы и люмпены дынырэровские !

  5. 18.03.2022, 13:16
    Гость: иван з.

    Согласен. Хорошее предложение. Повесить этих бандеровцев на ближайшем к месту взрыва дереве.

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