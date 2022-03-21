Власти Польши задумались о конфискации российской собственности
Власти Польши законодательно хотят утвердить право конфисковывать российское имущество в стране. Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - в частности заявил Моравецкий.
"Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - подчеркнул он.
По его словам, в Польше есть и российская недвижимость, и финансовые активы - акции компаний.
Комментарии читателей Оставить комментарий
все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране...
Все больше русских не понимают, где наш современный Суворов, который будет гнобить подлую шляхту, как и положено - расстрелы и виселицы
Можете конфисковать вы у себя хозяева ,но надо знать посе токого надо всегда по улице идти с огляткой а тёмные переулки вообще избегать,и всегда трусы из кольчуги одевать .
За кордон с добычей смотали...
Почему же до нитки их
Там "низзя" обобрать самих?
Скоро вам бандеровцы снова печи включат.Поговорка "не рой яму другому..."актуальна,как никогда.
От довода " почему другим можно (итальянцам), воровать, а нам нельзя"? То есть у поляков так чесались руки чего-нибудь свистнуть, но типа стеснялись. Что-то в истории такое ведь уже происходило, в результате чего Польши как страны многие десятилетия и даже века просто не существовало. Англосаксы, как и всегда было, не спасут.