Власти Польши задумались о конфискации российской собственности

10:20 21.03.2022

Власти Польши законодательно хотят утвердить право конфисковывать российское имущество в стране. Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - в частности заявил Моравецкий.

"Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - подчеркнул он.

По его словам, в Польше есть и российская недвижимость, и финансовые активы - акции компаний.