Союзники пообещали Польше Patriot и истребители после инцидента с дронами

Польша запросила у союзников дополнительные средства ПВО после инцидента с беспилотниками, попавшими в воздушное пространство республики, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Лондон может поставить Варшаве до шести истребителей Typhoon. Минобороны Чехии заявило о готовности направить три вертолета и 150 военнослужащих. Швеция анонсировала поставку средств ПВО и авиации. Нидерланды предоставят Варшаве зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ночью 10 сентября вооруженные силы Польши поднимали авиацию для перехвата беспилотников. По версии польской стороны, БПЛА были российскими. В Минобороны РФ это не подтвердили и заявили, что поражение объектов на территории Польши не планировалось. При этом российское ведомство заявило о готовности к консультациям с польскими коллегами по данной теме.

По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью Североатлантического договора. Она предполагает консультации стран-участниц НАТО, если один из членов объединения сообщает о нарушении территориальной целостности или угрозе своей безопасности.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2025, 18:54
    Гость: Путник

    Началось: Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии
    Польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 тысяч солдат, заявил замглавы минобороны республики Цезарий Томчик. Об этом сообщает Anadolu Agency.

  4. 11.09.2025, 16:46
    Гость: Да

    Насчёт дронов всё как-то неточно. Чьи они,, были ли снабжены взрывчаткой,, почему улетели аж до Польши, если это ФП -дроны,то не могли из-за большой дальности.

    Да и смысл неясен - такая, провокация нужна если только Украине.

Все комментарии (14)
