Союзники пообещали Польше Patriot и истребители после инцидента с дронами
Польша запросила у союзников дополнительные средства ПВО после инцидента с беспилотниками, попавшими в воздушное пространство республики, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседников агентства, Лондон может поставить Варшаве до шести истребителей Typhoon. Минобороны Чехии заявило о готовности направить три вертолета и 150 военнослужащих. Швеция анонсировала поставку средств ПВО и авиации. Нидерланды предоставят Варшаве зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Ночью 10 сентября вооруженные силы Польши поднимали авиацию для перехвата беспилотников. По версии польской стороны, БПЛА были российскими. В Минобороны РФ это не подтвердили и заявили, что поражение объектов на территории Польши не планировалось. При этом российское ведомство заявило о готовности к консультациям с польскими коллегами по данной теме.
По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью Североатлантического договора. Она предполагает консультации стран-участниц НАТО, если один из членов объединения сообщает о нарушении территориальной целостности или угрозе своей безопасности.
