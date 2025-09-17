В центре Лондона проходит массовый протест против визита Трампа

18:42 17.09.2025

В центре Лондона начался массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. В день прибытия противники американского лидера уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых.

Протестующие начали собираться на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си в 14.00 по местному времени (16.00 мск). После этого ожидается, что многотысячная толпа двинется к Парламентской площади, где проведет митинг.

Демонстранты несут плакаты с надписями "долой Трампа" (dump Trump), "нет расизму, нет Трампу", "стоп Трамп", "долой ядерные бомбы Трампа" (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), "остановим геноцид в Газе", а также с сатирическими изображения Трампа в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях Трампа с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Демонстрацию сопровождают барабанщики.