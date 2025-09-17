В центре Лондона проходит массовый протест против визита Трампа

Коллаж © KM.RU

В центре Лондона начался массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. В день прибытия противники американского лидера уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых.

Протестующие начали собираться на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си в 14.00 по местному времени (16.00 мск). После этого ожидается, что многотысячная толпа двинется к Парламентской площади, где проведет митинг.

Демонстранты несут плакаты с надписями "долой Трампа" (dump Trump), "нет расизму, нет Трампу", "стоп Трамп", "долой ядерные бомбы Трампа" (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), "остановим геноцид в Газе", а также с сатирическими изображения Трампа в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях Трампа с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Демонстрацию сопровождают барабанщики.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.09.2025, 22:19
    Гость: Гы-гы-нет самого главного

    количества протестующих.
    А в остальном прикольно, и лозунги, и барабанщики.

    Демократия есть.
    у нас такое невозможно,даже без барабанов.

  5. 17.09.2025, 20:03
    Гость: А чё протестуют?

    Весь мир увидит что в Лондоне кончился асфальт? И что морской песок пака ещё есть? Если дороги украсить мусором, будет как в странах 3-его мира.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
В Генштабе ВСУ назвали цену одного дня боевых действий для Украины
Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Засуха и новый неурожай. Почему власти не берегут сталинское наследие — лесополосы
Избранное
Владимир Кузьмин, 25 апреля, «16 Тонн»
«ВЦИОМ и правда о религиозности современной России»
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
«Чубайс, этот политический мертвец, выброшен на посрамление. Та же доля ожидает Бориса Ельцина»
«Кирпичи» обрели человека небывалых когнитивных способностей
Выборы-2021: Следственный комитет выяснит, кто мухлюет?
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Кровь и золото» (интернет-релиз)
Дима Сокол («ЙОРШ»): «Пока что рано вешать гитары на крючок»
АЙМСОРИ «Не уходи» (интернет-сингл)
«США теряют китайских учёных, потому что включили их в стратегию угроз. Россия теряет своих потому, что не включила их ни во что»
Александр Пушной, 6 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации