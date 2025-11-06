Генсек НАТО призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией. По его словам, «опасность, исходящая от России», не исчезнет с завершением конфликта на Украине, пишет РБК.

«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы», — сказал он, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии.

Рютте подчеркнул, что Россия «не одинока в попытках подорвать мировые правила» — она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами.

В конце октября командование армии США в Европе приняло решение сократить контингент на территории Румынии, но Рютте заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен «защите восточного фланга».

