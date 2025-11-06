Генсек НАТО призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией. По его словам, «опасность, исходящая от России», не исчезнет с завершением конфликта на Украине, пишет РБК.
«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы», — сказал он, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии.
Рютте подчеркнул, что Россия «не одинока в попытках подорвать мировые правила» — она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами.
В конце октября командование армии США в Европе приняло решение сократить контингент на территории Румынии, но Рютте заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен «защите восточного фланга».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть начинают рыть окопы.
Что родился в безвременье и в беспутстве.
Теперь так и останешься умственно малоценным.
Были бы силы и возможности, он бы не призывал, а молча уже давно был бы готов к войне с Россией. А так осталось только удавиться.
Вот так, все четко и ясно. Завершением конфликта в Украине противостояние НАТО и России не закончится. Это на заметку тем нашим недоумкам там наверху, которые мечтают вновь в засос с Западом жить как раньше.
Ни второй мировой войны, ни холодной, ни НАТО могло бы не быть, если бы не большевики со своим мятежом. Если бы РИ вошла в число победителей, то по итогам мирного договора она получала Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы и вошла бы на Балканы. В таких условиях (когда в составе РИ: Финляндия, Прибалтика, Польша) Мюнхенский сговор не состоялся бы, а план Барбаросса был бы физически невозможен. Турции в современном виде бы не было. И Израиля не исключено тоже. Россия становилась бы мега-государством по сравнению с которым США был бы карликом. Бреттон-вудской сситемы бы не было и США по-прежнему были бы задницей мира. НАТО не могло бы тягаться с нами даже если бы его кто-то и замутил. Но, "спасибо", товарищу Ленину, что он похоронил пакс-Рутения и обрек нас на борьбу за выживание.