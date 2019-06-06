Судью Архангельского облсуда разрешили наказать за ДТП

21:47

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой дать согласие на привлечение к ответственности судьи Архангельского облсуда, которая устроила ДТП.

Как установили сотрудники ГИБДД, судья Юлия Буряк, когда ехала на своем авто, нарушила допустимую дистанцию с впереди идущим автобусом и врезалась в него. За это водителя хотят привлечь к административной ответственности по ст. 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

На сегодняшнее заседание явилась лишь представитель Генпрокуратуры, которая попросила удовлетворить просьбу ведомства, сообщает «Право.ру». Выслушав эти доводы, судьи удалились в совещательную комнату и спустя несколько минут объявили резолютивную часть решения: удовлетворить требования надзорного органа и дать ему согласие на привлечение судьи к админответственности.

Буряк с 1994 года трудилась судебным секретарем в Октябрьском районном суде г. Архангельска. В 2000 году окончила Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова и на следующий год после получения высшего образования устроилась на должность сотрудника подразделения администрации Архангельской области.

Проработав там два года, она вернулась в суд, став помощником судьи Архангельского областного суда. В 2007 году ее назначили мировым судьей судебного участка № 2 Ломоносовского округа Архангельска.

Через два года после этого она пошла на повышение, получив пост судьи Приморского районного суда Архангельской области. С 2010 года работает судьей Архангельского облсуда.