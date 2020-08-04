Оформление перекраски авто в ГИБДД

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Рано или поздно почти у каждого владельца автомобиля возникает желание как-то его изменить, улучшить, особенно если нет возможности или не хочется менять транспортное средство

И в этом случае перекраска – наиболее доступный и простой способ осуществить желаемое, но и такие, казалось бы, простые изменения нужно зарегистрировать в ГАИ, чтобы не возникло проблем с законодательными органами.

Специалисты центра сертификации «Гарант» знают, как переоформить перекраску авто в другой цвет, помогут быстро собрать и оформить требуемые документы, а также на высоком профессиональном уровне выполнят регистрацию по всем требованиям законодательства в соответствии с установленным порядком действий.

Как переоформить перекраску автомобиля

Цвет вашего автомобиля – одна из обязательных характеристик, которая занесена в паспорт ТС, на его основе выписывается свидетельство о регистрации ТС (СТС), и данные в них должны совпадать. А потому если вы решили его сменить, нужно официально оформить перекраску в ГАИ. При этом получать разрешение на перекрашивание в каких-либо других разрешительных органах не нужно, в ГАИ надо предоставить уже перекрашенное, обновленное транспортное средство и его регистрировать.

Для этого потребуется заполнить заявление, в нем указать причины изменений в документах, оплатить пошлины, а с заполненным заявлением и бланками об оплате, другими бумагами обратиться в подразделение ГИБДД для фиксации изменений.

После того, как вы перекрасили свой автомобиль, нужно в течение 5 дней зарегистрировать этот факт в ГАИ, потому не стоит медлить с обращением к специалистам и ездить на авто с ПТС, в который не внесены новые данные о вашем транспортном средстве, а именно перемене цвета. Для регистрации необходимо:

собрать документы;

заполнить заявление по установленной форме;

получить согласование отдела розыска, что машина не находится в угоне;

подать авто на осмотр инспектором ГИБДД на смотровую площадку;

подать в ГАИ все бумаги, в том числе заключение инспектора;

ожидать выдачу паспорта ТС с внесенными сведениями и нового ПТС.

Мы поможем пройти все этапы быстро и без запинок, в точном соответствии с требованиями и нормами законодательства. Для регистрации перекраски вам понадобится подтверждающий личность заявителя документ (паспорт) с полисом ОСАГО, ПТС, квитанция об оплате госпошлины. Если вы не являетесь владельцем ТС, тогда потребуется доверенность.

Наши специалисты выполнят все необходимые действия для переоформления, учтут все нюансы и помогут быстро зарегистрировать новый цвет вашего авто. Стоимость состоит из суммы пошлин, а также услуг компании «Гарант Сертификация», процедура осуществляется в отделении Государственной Автоинспекции и занимает один день.