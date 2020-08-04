Оформление перекраски авто в ГИБДД
И в этом случае перекраска – наиболее доступный и простой способ осуществить желаемое, но и такие, казалось бы, простые изменения нужно зарегистрировать в ГАИ, чтобы не возникло проблем с законодательными органами.
Специалисты центра сертификации «Гарант» знают, как переоформить перекраску авто в другой цвет, помогут быстро собрать и оформить требуемые документы, а также на высоком профессиональном уровне выполнят регистрацию по всем требованиям законодательства в соответствии с установленным порядком действий.
Как переоформить перекраску автомобиля
Цвет вашего автомобиля – одна из обязательных характеристик, которая занесена в паспорт ТС, на его основе выписывается свидетельство о регистрации ТС (СТС), и данные в них должны совпадать. А потому если вы решили его сменить, нужно официально оформить перекраску в ГАИ. При этом получать разрешение на перекрашивание в каких-либо других разрешительных органах не нужно, в ГАИ надо предоставить уже перекрашенное, обновленное транспортное средство и его регистрировать.
Для этого потребуется заполнить заявление, в нем указать причины изменений в документах, оплатить пошлины, а с заполненным заявлением и бланками об оплате, другими бумагами обратиться в подразделение ГИБДД для фиксации изменений.
После того, как вы перекрасили свой автомобиль, нужно в течение 5 дней зарегистрировать этот факт в ГАИ, потому не стоит медлить с обращением к специалистам и ездить на авто с ПТС, в который не внесены новые данные о вашем транспортном средстве, а именно перемене цвета. Для регистрации необходимо:
- собрать документы;
- заполнить заявление по установленной форме;
- получить согласование отдела розыска, что машина не находится в угоне;
- подать авто на осмотр инспектором ГИБДД на смотровую площадку;
- подать в ГАИ все бумаги, в том числе заключение инспектора;
- ожидать выдачу паспорта ТС с внесенными сведениями и нового ПТС.
Мы поможем пройти все этапы быстро и без запинок, в точном соответствии с требованиями и нормами законодательства. Для регистрации перекраски вам понадобится подтверждающий личность заявителя документ (паспорт) с полисом ОСАГО, ПТС, квитанция об оплате госпошлины. Если вы не являетесь владельцем ТС, тогда потребуется доверенность.
Наши специалисты выполнят все необходимые действия для переоформления, учтут все нюансы и помогут быстро зарегистрировать новый цвет вашего авто. Стоимость состоит из суммы пошлин, а также услуг компании «Гарант Сертификация», процедура осуществляется в отделении Государственной Автоинспекции и занимает один день.