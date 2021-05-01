"Манипулировать без манипуляций", или что такое эвакуатор-манипулятор?

21:26 1.05.2021

У многих людей постоянно возникает вопрос, который они задают, глядя на большую непонятную машину: «Зачем это нужно?».

У многих людей постоянно возникает вопрос, который они задают, глядя на большую непонятную машину: «Зачем это нужно?». Да, многие видели такую технику, как, например, эвакуатор-манипулятор, но не все, во-первых, знают, что именно так он называется, и еще, не все имеют представление зачем он нужен. В этой статье ответим вам что это и с чего его «едят».

Что такое эвакуатор-манипулятор?

Специализированная техника, основой которой служит манипуляторная установка, называется эвакуатор-манипулятор. Хорошо, но наверняка у вас возникло недопонимание над словом «манипулятор». Все очень логично – это техническое устройство, которое способно передвигать предметы и, соответственно, менять их расположение в пространстве. От другой техники похожей специфики манипуляторов отличает мобильность и быстрота работы. Так как сферы его применения очень разные, периодически требуется круглосуточная подача эвакуатора-манипулятора, что не является проблемой для многих компаний, занимающихся в этой отрасле.

Сферы применения

Сейчас мы выделим основные области использования эвакуаторов-манипуляторов:

- Перевозка крупногабаритных материалов на стройку;

- Эвакуация транспортного средства в экстремальных условиях. Под этим подразумевается утонувших машин, которые находятся в реках, озерах, водоемах и так далее. Это характерно в частности для рек, у которых есть обрывистый, скалистый берег;

- Транспортировка заблокированной машины. Это относится к транспортным средствам с заблокированным колесам, ведь в данной ситуации традиционным способ загрузить машину будет сложно.

- Перевозка промышленного оборудования крупных габаритов. Приведем пример: человеку необходимо доставить в другое место огромный конвеер или станок из одного завода в другой. Спасет в таком случае только эвакуатор.

- Эвакуация ТС их кювета;

- За счет передвижной платформы, у эвакуатора-манипулятора есть возможность перевозки и загрузки практически любой техники (массой до 20 тонн), в том числе это распространяется и на некоторую крупногабаритную технику.

Преимущества использования эвакуаторов-манипуляторов

Нельзя не отметить очевидные плюсы данной техники:

- Скорость и удобство погрузки и, как следствие, экономия времени и финансовых средств.

- Возможность использования в практически недоступных местах. Это применяетс в случаях, когда ТС заблокировано другими ТС, если авто перевернулось, попало в кювет, утонуло.

- Аварийные автомобили. Неисправность рулевого механизма, ходовой части, заблокированные двери или колеса (характерно для авто с автоматической коробкой передач) не помешают загрузке транспортного средства.

- Универсальность. Эвакуатор с краном манипулятором может загрузить и перевезти любой груз, который поместится на платформе – контейнеры, кирпичи, металлолом, станки и т.д.

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