Цены на бензин упали впервые за год

09:35 9.09.2021

Средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за неделю с 30 августа по 6 сентября.

Согласно сообщению ведомства, цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%, таким образом, бензин для россиян в среднем подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр.

В частности, средняя цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.

Бензин подешевел в 68 центрах субъектов. Более всего его цены упали в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%. Больше всего подорожал бензин в Грозном — на 1,2% и Кызыле — на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Объем производства бензина в России уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5% до 1 млн 550,7 тыс. тонн.

В Минэнерго пояснили, что ценовая ситуация на рынке топлива улучшается благодаря нефтяным компаниям. Несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, они полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.