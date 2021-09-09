Цены на бензин упали впервые за год
Средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за неделю с 30 августа по 6 сентября.
Согласно сообщению ведомства, цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%, таким образом, бензин для россиян в среднем подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр.
В частности, средняя цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.
Бензин подешевел в 68 центрах субъектов. Более всего его цены упали в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%. Больше всего подорожал бензин в Грозном — на 1,2% и Кызыле — на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.
Объем производства бензина в России уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5% до 1 млн 550,7 тыс. тонн.
В Минэнерго пояснили, что ценовая ситуация на рынке топлива улучшается благодаря нефтяным компаниям. Несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, они полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если это не идиотизм и не циничное издевательство над народом, тогда что????
И когда такое было?
Это удар по народной психике!
Зафиксировано вставание с колен на 0.3%
А газ на заправках подорожал более чем в 2 раза с какого заскока?