Цены на бензин упали впервые за год

Средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за неделю с 30 августа по 6 сентября.

Согласно сообщению ведомства, цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%, таким образом, бензин для россиян в среднем подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр.

В частности, средняя цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.

Бензин подешевел в 68 центрах субъектов. Более всего его цены упали в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%. Больше всего подорожал бензин в Грозном — на 1,2% и Кызыле — на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Объем производства бензина в России уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5% до 1 млн 550,7 тыс. тонн.

В Минэнерго пояснили, что ценовая ситуация на рынке топлива улучшается благодаря нефтяным компаниям. Несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, они полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 16:04
    Гость: Евгений В

    Если это не идиотизм и не циничное издевательство над народом, тогда что????

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
«Радикальное мракобесие обладает притягательностью для большого количества людей. Зачем люди становятся религиозными фанатиками»
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Избранное
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
Жертвоприношение Андрея Тарковского
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»: здесь от ковидников конкретно можно огрести
Красные Звезды «Преодоление пределов. Черновики»
Бывшие республики СССР лишают русских детей будущего
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Августовский «путч». Тридцать лет спустя