Кризис полупроводников: 10 миллионов машин не досчитался рынок в 2021 году

16:52 14.01.2022

В прошедшем 2021 г. сохранились неприятности года прошлого

Цепочки поставок так и не наладились до конца, ощущается острая нехватка микрочипов. В результате было выпущено на 9 600 000 машин меньше, чем планировали производители. Аналитики из LMC Automotive провели исследования и выяснили: больше всего из-за нехватки компонентов пострадали дилеры из Европейского союза и России. Оказалось, что они по результатам 2021 г. продали на 3 млн автомобилей меньше, чем заявляли в начале года.

Однако у аналитиков из LMC Automotive прогноз получился более-менее благоприятным. Например, IHS Markit в сентябре озвучили данные, согласно которым из-за проблем с микрочипами мировой рынок не досчитался бы 10,6 млн машин.

По заявлению руководителя LMC Automotive Джастина Кокса, у автоиндустрии за несколько последних недель наметились предпосылки к улучшению, так как правительства государств и сами производители для наращивания выпуска приняли исключительные меры. По мнению специалиста, промышленность с цепочками поставок стала справляться несколько лучше. Дилеры во время кризиса начали внедрять некоторые «фишки», и теперь они дают определенные результаты.

Однако LMC Automotive и IHS Markit сходятся в едином мнении: автомобильные производители вряд ли серьезно улучшат положение до второй половины 2022 г. С этим согласен и Пит Буттиджич — транспортный министр Соединенных Штатов. Он еще в середине прошлой осени предсказал продление кризиса. Его слова: «Конечно, многие проблемы, с которыми мы столкнулись в этом году, сохранятся и в следующем. Но есть как краткосрочные, так и долгосрочные меры, которые мы можем предпринять, чтобы что-то с этим сделать».

Ожидается, что дефицит полупроводников сохранится до следующего года. Он усугубляется тем, что производители активно их запасают впрок «на всякий случай».

Некоторые специалисты отмечают, что продолжится и рост цен (до 15 %) на автотранспорт. Помимо нехватки электронных компонентов активно дорожает металл. И пока что ничего не говорит о том, что этот процесс остановился. Еще один неблагоприятный фактор: раньше опасения вызывал штамм «Дельта», а сейчас мир накрыл «Омикрон». И это не добавляет оптимизма никому.

Говоря о тенденциях, аналитики отмечают, что в 2021 г. должны были сойти с конвейеров 84,9 млн. легковых машин. При сравнении ситуации с 2020 г. это количество выросло на 12 %.