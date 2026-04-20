В ГД предложили проверять авто со занаком инвалида через реестр

В Госдуме предлагают ужесточить контроль за использованием парковочных мест для инвалидов. Как пишет РИА Новости, глава профильного комитета Ярослав Нилов выступил с инициативой обязать инспекторов ДПС проверять автомобили не только по наличию знака «Инвалид», но и по данным федерального реестра.

Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД. В нём предлагается закрепить обязанность сотрудников проверять, внесён ли автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, если он припаркован на специальном месте.

Сейчас, напомнил Нилов, право на такую парковку даётся при выполнении двух условий: на машине должен быть установлен соответствующий знак, а сама она — зарегистрирована в государственной системе. При этом за незаконную стоянку предусмотрен штраф и возможная эвакуация.

Однако на практике, по словам депутата, инспекторы часто ограничиваются лишь визуальной проверкой знака и не сверяются с реестром. В результате это создаёт лазейки для нарушителей, которые пользуются льготными местами без законных оснований.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2026, 13:46
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Однако здравствуйте. 90% могут и с наклейкой "водитель без трусов" ездить, но это ничего не значит. Так как проверять просто некому, ибо "В. Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников МВД. Речь идет о ГИБДД. И полностью прекратили набор туда новых сотрудников.". Это ещё в далёком 2018 году было. И Вы думаете сократили "кабинетников"? Ох Вы и наивный :-)

  3. 20.04.2026, 11:44
    Гость: Та ладно?

    А это не твоя обязанность искать себе место? 90% ставят на места для инвалидов потому, шо им удобней и ближе при пустых местах для обычных авто.

  4. 20.04.2026, 10:54
    Гость: Ольга

    А еще не плохо бы количество мест для инвалидов сократить в 8-10 раз. К любому торговому центру подъезжаешь, максимум один инвалид стоит из десятков забронированных для них мест. У нас что то для простых людей, которые просто платят налоги, будет делаться ...?!

  5. 20.04.2026, 08:56
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Какие чУдные люди эти депутаты! Вместо решения повсеместных проблем с парковками и парковочными местами, вновь вешают "заплатки" на проблему как таковую. У нас полтора гаишника осталось. Они несомненно порешают все проблемы. Ай мАлАДТсы :-)

Все комментарии (6)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации