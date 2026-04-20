В ГД предложили проверять авто со занаком инвалида через реестр

08:05 20.04.2026

В Госдуме предлагают ужесточить контроль за использованием парковочных мест для инвалидов. Как пишет РИА Новости, глава профильного комитета Ярослав Нилов выступил с инициативой обязать инспекторов ДПС проверять автомобили не только по наличию знака «Инвалид», но и по данным федерального реестра.

Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД. В нём предлагается закрепить обязанность сотрудников проверять, внесён ли автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, если он припаркован на специальном месте.

Сейчас, напомнил Нилов, право на такую парковку даётся при выполнении двух условий: на машине должен быть установлен соответствующий знак, а сама она — зарегистрирована в государственной системе. При этом за незаконную стоянку предусмотрен штраф и возможная эвакуация.

Однако на практике, по словам депутата, инспекторы часто ограничиваются лишь визуальной проверкой знака и не сверяются с реестром. В результате это создаёт лазейки для нарушителей, которые пользуются льготными местами без законных оснований.