В ГД предложили проверять авто со занаком инвалида через реестр
В Госдуме предлагают ужесточить контроль за использованием парковочных мест для инвалидов. Как пишет РИА Новости, глава профильного комитета Ярослав Нилов выступил с инициативой обязать инспекторов ДПС проверять автомобили не только по наличию знака «Инвалид», но и по данным федерального реестра.
Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД. В нём предлагается закрепить обязанность сотрудников проверять, внесён ли автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, если он припаркован на специальном месте.
Сейчас, напомнил Нилов, право на такую парковку даётся при выполнении двух условий: на машине должен быть установлен соответствующий знак, а сама она — зарегистрирована в государственной системе. При этом за незаконную стоянку предусмотрен штраф и возможная эвакуация.
Однако на практике, по словам депутата, инспекторы часто ограничиваются лишь визуальной проверкой знака и не сверяются с реестром. В результате это создаёт лазейки для нарушителей, которые пользуются льготными местами без законных оснований.
Однако здравствуйте. 90% могут и с наклейкой "водитель без трусов" ездить, но это ничего не значит. Так как проверять просто некому, ибо "В. Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников МВД. Речь идет о ГИБДД. И полностью прекратили набор туда новых сотрудников.". Это ещё в далёком 2018 году было. И Вы думаете сократили "кабинетников"? Ох Вы и наивный :-)
А это не твоя обязанность искать себе место? 90% ставят на места для инвалидов потому, шо им удобней и ближе при пустых местах для обычных авто.
А еще не плохо бы количество мест для инвалидов сократить в 8-10 раз. К любому торговому центру подъезжаешь, максимум один инвалид стоит из десятков забронированных для них мест. У нас что то для простых людей, которые просто платят налоги, будет делаться ...?!
Какие чУдные люди эти депутаты! Вместо решения повсеместных проблем с парковками и парковочными местами, вновь вешают "заплатки" на проблему как таковую. У нас полтора гаишника осталось. Они несомненно порешают все проблемы. Ай мАлАДТсы :-)