Как выбрать ломбард: полезные советы

15:07

Иногда в жизни возникают ситуации, когда срочно нужны деньги, а взять их негде

Для оперативного решения финансового вопроса можно заложить золото в ломбарде. Но организаций, выдающих займы под залог имущества, достаточно много. Чтобы не нарваться на мошенников и не отдать вещь за бесценок, стоит знать, как правильно выбрать ломбард.

Особенности выбора ломбарда

Оформление ссуды в ломбардах имеет немало преимуществ. От человека, желающего получить заемные средства, не требуются лишние документы: достаточно предъявить паспорт. Оценка в большинстве случаев происходит моментально, и деньги выдаются сразу. Процент за пользование займом будет выше банковского, но на порядок ниже, чем в МФО.

На рынке работают разные виды ломбардов: автомобильные, антикварные, компании, работающие с бытовой техникой и недвижимостью. Но самой популярной услугой является прием драгметаллов, на которых специализируется значительная часть ломбардов. При обращении в такую организацию нужно обратить внимание на следующие моменты:

- Наличие лицензии. У официального ломбарда должны быть разрешительные документы, с которыми может ознакомиться любой желающий.

- Стаж работы и репутация среди клиентов. Отзывы о ломбардах, особенно сетевых, всегда найдутся в интернете.

- Обеспечение сохранности ценностей. Организация, принимающая в залог дорогие вещи, должна иметь сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Конечно, при выборе ломбарда клиенты сначала обращают внимание на цену. Даже в соседних пунктах приема стоимость грамма золота может сильно отличаться. Если клиент намерен забрать вещь обратно, важную роль играет начисляемый процент, а также возможность досрочного погашения займа.

Правила поведения в ломбарде

При заключении сделки в ломбарде надо внимательно изучить договор. Клиент должен быть предупрежден о штрафах за возврат займа, сроках выкупа ценностей, возможности продления соглашения. Если вещь имеет дефекты – они также должны быть зафиксированы. Что касается указанных в договоре процентов, их лучше пересчитать самостоятельно: иногда сотрудники приемных пунктов ошибаются или просто хитрят.

Правильный выбор ломбарда – залог того, что любимая вещь вернется к хозяину в целости и сохранности. Если же человек хочет получить деньги и не планирует забирать имущество – стоит воспользоваться такой услугой, как скупка золота в Москве по выгодным ценам.



